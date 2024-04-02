Іран обіцяє покарати Ізраїль за удар по Дамаску: збудилися й у Путіна

За даними іранських ЗМІ, внаслідок удару було вбито семеро іранських військових

Після удару по іранському представництву в Дамаску верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пригрозив помститися Ізраїлю. Внаслідок цієї атаки загинув бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді — старший командир Корпусу вартових ісламської революції.

Варто зазначити, що у Сирії та Ірані поклали відповідальність за атаку на Ізраїль. Водночас у самому Ізраїлі не підтвердили своєї причетності до удару.

"Ізраїль буде покараний. Ми змусимо їх жалкувати за злочин нападу на іранське консульство в Дамаску та йому подібних", — йдеться у заяві Хаменеї, яка була опублікована на його офіційному сайті.

Своєю чергою директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін також висловився щодо удару по консульству Ірану в Сирії. Таку заяву він зробив у ході спілкування із журналістами, пишуть російські ЗМІ.

"Це потворний, злочинний крок щодо суверенної держави Іран. І стосовно суверенної держави Сирія, на території якої цей теракт було здійснено", — підкреслив Наришкін.

Як відомо, у понеділок, 1 квітня, по будівлі консульства Ірану в Дамаску (Сирія) було завдано авіаудару. Внаслідок удару загинуло кілька співробітників посольства. Також там повідомили, що загиблим генералом був Мохаммад Реза Захеді, який також є командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані. Водночас повідомляється, що з членами іранського дипломатичного корпусу в Дамаску все гаразд, але будівля була повністю знищена.

Нагадаємо, про можливість теракту в підмосковному "Крокусі Сіті Холі" Росію попереджали не лише Сполучені Штати Америки. Виявилось, що навіть Іран поділився з Москвою цією інформацією.