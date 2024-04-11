Попереду всього Євросоюзу: Франція несподівано наростила торгівлю з Росією — ЗМІ

Париж не може впоратися з опором з боку французької національної енергетичної компанії

Впродовж перших трьох місяців 2024 року поставки російського скрапленого природного газу (СПГ) до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни Євросоюзу порівняно з минулим роком. Вони склали 1,5 млн тонн.

Про це свідчать дані аналітиків "Центр досліджень енергетики та чистого повітря" (CREA) для видання Politico.

Зазначається, що з початку року Париж заплатив Москві понад 600 млн євро за газ. Відтак Захід почав закликати Францію обмежити закупівлі.

"Не може бути так, що Франція, з одного боку, каже, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого боку, платить їй великі гроші", — сказав один європейський дипломат на умовах анонімності.

Аналітики підкреслюють, що зростання газової торгівлі між Францією та Росією відбувається в той час, коли президент Емманюель Макрон намагається зайняти більш жорстку позицію на підтримку України.

Разом з тим, Франція наполягає на тому, що її закупівлі газу необхідні для забезпечення постачання газу домогосподарствам по всій Європі. Крім того, вона керується довгостроковою угодою з Росією, яку юридично складно розірвати.

Однак критики заявляють, що Париж міг би зробити більше для скорочення закупівель, проте не може впоратися з опором з боку французької національної енергетичної компанії TotalEnergies.

Тим часом, імпорт викриває слабкі зусилля ЄС, спрямовані на зниження доходів Росії від викопного палива. А вони становлять майже половину бюджету Кремля.

До слова, наразі щонайменше дев'ять країн ЄС продовжують купувати російський СПГ.

Як відомо, останнім часом Макрон утримує більш жорстку позицію щодо Росії. Він вважає, що Москва має бути переможена. Саме Макрон висловився публічно про те, що європейські війська можуть одного дня відправитися в Україну.

Про те, що стоїть за змінами в публічних заявах Макрона, як його стратегію щодо України сприймають усередині Франції і чому не найкращим чином складаються відносини Парижа та Берліна читайте в інтерв’ю "Телеграфу" французького політолога, керівника паризького Центру досліджень та розробок політичних рішень (CERAP) та старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики (СЄРА) Ніколя Тензера: Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв’ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа.