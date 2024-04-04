Україна та Франція готові до переговорів із Кремлем? У Макрона різко відреагували на заяву Росії

Між головами оборонних відомств уперше з 2022 року відбувся діалог

Після телефонної розмови міністра оборони РФ Сергія Шойгу із французьким колегою Себастьяном Лекорню, в Росії раптом заявили, що Париж висловив готовність обговорювати можливі мирні переговори. Натомість Франція заперечує заяву країни-агресора.

Згідно з заявами Міноборони РФ, під час розмови нібито було відзначено "готовність до діалогу щодо України". Про це пише Reuters.

На думку Шойгу, відправним пунктом дня початку обговорень могли стати переговори між Україною та Росією у Туреччині у 2022 році, які тоді закінчилися нічим. Однак Париж взагалі заперечує готовність до переговорів.

"Це неправда. Ми жодного разу не демонстрували готовності до діалогу щодо України, переговорів або чогось подібного", — сказало джерело у французькому уряді.

Як повідомляється у французькому звіті про розмову, першому з жовтня 2022 року та ініційованому Парижем, що йшлося про підвищену терористичну загрозу після нападу в Москві, відповідальність за яку взяла на себе ІДІЛ-К, філія "Ісламської держави".

Водночас у російській заяві йдеться про те, що будь-яка ідея проведення зустрічі у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні "безглузда", якщо вона проходитиме без участі Росії. Київ запропонував провести "всесвітній саміт", але звати Росію не має наміру.

Зазначається, що останні місяці відносини між Росією та Францією погіршилися, коли Париж посилив підтримку України. Йдеться, зокрема, про підписання двосторонньої довгострокової угоди з безпеки та обіцянку відправити більше крилатих ракет далекого радіусу дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кремлі зухвало відреагували на умови переговорів України та Росії, які озвучив президент Володимир Зеленський.