А Франція знає? Захарова вже порахувала, скільки військ Макрон направить в Україну

У мережі "весело" відреагували на цю заяву

Російське Міністерство закордонних справ знову "лякає" перекиданням французьких солдатів в Україну. Нібито найближчим часом близько 1500 військових можуть привести до бойової готовності.

Про це на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, пишуть росЗМІ. За її словами, начебто "командування французького іноземного легіону на початку березня затвердило склад батальйонно-тактичної групи чисельністю близько 1500 осіб для відправки в Україну".

"Очікується, що у квітні група буде приведена в стан повної бойової готовності для оперативного кидка на український театр воєнних дій", — сказала Захарова.

Французький іноземний легіон — що це таке

Легіон був створений у 1831 році за указом короля Луі Філіпа І для участі у бойових діях виключно за межами Франції. У 2000-х роках численність легіону становила близько 9000 тисяч осіб. Станом на лютий 2022 року у Легіоні служило 710 українців. На сьогодні Легіон очолив бойовий бригадний генерал Кирило Ющенко. Він українець.

Народився 23 листопада 1967 року. У 1989 вступив до Спеціальної військової школи Сен-Сір, яку закінчив у 1992. Брав участь в операціях в Боснії, Джибуті. Провів дві операції як керівник в Центральноафриканській Республіці під час операції BOALI (2007-2008), потім в Афганістані, в районі Суробі (2009-2010). Потім були – Чад, Малі, Буркіна-Фас.

Реакція українців на чергову маячню РФ

Українці вже встигли відреагувати на заяву Захарової. Вони написали свою думку, щодо відправки франзузького іноземного легіону в Україну.

"Накурилась" — пишуть у коментарях під дописом.

"Ентеросгель їй треба випити і прокопатися заразом", — додають українці.

"А Франція про це знає?", — питають користувачі.

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон, який розглядає введення французьких військ в Україну, відповів на побоювання США, що це може втягнути західні країни у конфлікт із Росією. Він заявив, що допомога США і НАТО не буде потрібна, навіть якщо по французьких військах в Україні РФ завдасть удару.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці лютого Макрон на пресконференції за підсумками Конференції на підтримку України заявив, що не можна виключати, що НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні.

У березні Макрон неодноразово наголошував, що французькі війська можуть опинитися в Україні у разі ескалації з боку РФ. Він також попереджав, що Франція не має червоних ліній у ракурсі підтримки України.

Також Макрон назвав умову, за якої західні війська можуть зайти в Україну.