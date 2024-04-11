Впереди всего Евросоюза: Франция неожиданно нарастила торговлю с Россией — СМИ

Париж не может справиться с сопротивлением французской национальной энергетической компании

В первые три месяца 2024 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) во Францию выросли больше, чем в любую другую страну Евросоюза по сравнению с прошлым годом. Они составили 1,5 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков "Центр исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA) для издания Politico.

С начала года Париж заплатил Москве более 600 млн евро за газ. Следовательно, Запад начал призывать Францию ограничить закупки.

"Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жестки с Россией, а с другой стороны, платит ей большие деньги", — сказал один европейский дипломат на условиях анонимности.

Аналитики подчеркивают, что рост газовой торговли между Францией и Россией происходит в то время, когда президент Эмманюэль Макрон пытается занять более жесткую позицию в поддержку Украины.

Вместе с тем Франция настаивает на том, что ее закупки газа необходимы для обеспечения поставки газа домохозяйствам по всей Европе. Кроме того, она руководствуется долгосрочным соглашением с Россией, которое юридически сложно разорвать.

Однако критики заявляют, что Париж мог бы сделать большее для сокращения закупок, однако не может справиться с сопротивлением со стороны французской национальной энергетической компании TotalEnergies.

Между тем импорт разоблачает слабые усилия ЕС, направленные на снижение доходов России от ископаемого топлива. А они составляют почти половину бюджета Кремля.

К слову, по меньшей мере девять стран ЕС продолжают покупать российский СПГ.

Как известно, в последнее время Макрон удерживает более жесткую позицию по отношению к России. Он считает, что Москва должна быть побеждена. Именно Макрон высказался публично о том, что европейские войска могут однажды отправиться в Украину.

О том, что стоит за изменениями в публичных заявлениях Макрона, как его стратегию по Украине воспринимают внутри Франции и почему не наилучшим образом складываются отношения Парижа и Берлина, читайте в интервью "Телеграфу" французского политолога, руководителя парижского Центра исследований и разработок политических решений ( CERAP) и старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики (СЕРА) Николя Тензера: Почему Макрон изменил свою позицию по отношению к Украине? Интервью с французским политологом о новой стратегии Парижа.