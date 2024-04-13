Иран начал атаку на Израиль: появились первые видео пролетов дронов

Ожидается, что ракеты пойдут вслед за дронами

Похоже, что Иран выполнил свои угрозы начать обстрел Израиля, так как в сети начинают появляться сообщения о запусках БПЛА Shahed. Вместе с этим в сети появляются и видео пролетов.

Первым информацию об этом обнародовал журналист издания Axios Барак Равид в соцсети X. После этого информацию подтвердили в управлении вещания Израиля.

Журналист сообщил, что Иран запустил "десятки" беспилотников. Он не сказал, откуда именно были произведены запуски, поскольку влияния Тегерана сильно в соседних странах, то иранцы вполне могли сделать это с территории Ирака, Сирии или даже Ливана. Из-за этого сложно оценить, как долго они будут лететь.

Израильские военные же ожидают, что ракеты будут запущены из Ирана после того, как дроны войдут в воздушное пространство Израиля.

В сети тем временем появились видеозаписи, на которых слышен характерный звук пролета "шахедов", который уже очень хорошо знают в Украине. Утверждается, что эти дроны были замечены над Ираком, однако их подлинность проверить сложно.

Как известно, в понедельник, 1 апреля, по зданию консульства Ирана в Дамаске был нанесен авиаудар. В результате удара погибли несколько сотрудников посольства, а также бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, который также является командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также два его помощника.

После этого западные разведки сообщили, что Иран готовит ответный удар, который может включать применение сотен ракет и беспилотников.