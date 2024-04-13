Війна на порозі: війська Ізраїлю приведені у повну бойову готовність

Загроза масштабних обстрілів зростає

На тлі зростання напруги на Близькому Сході війська Ізраїлю були приведені у повну бойову готовність. Сусідна Йорданія своєю чергою вирішила закрити повітряний простір.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що через загрозу нападу Ірану ізраїльтянам слід дослухатися будь-яких наказів, які можуть бути віддані командуванням тилу. Його слова наводить Sky News.

Спікер АОІ Даніель Хагарі своєю чергою зазначив, що армія приведена в стан повної бойової готовності, а десятки літаків готові бути піднятими у повітря будь-якої миті. Шкільні поїздки та інші молодіжні заходи, заплановані на найближчий день, були заборонені командуванням тилу.

На тлі цього Галлант і голова Пентагону Ллойд Остін провели переговори, після яких стало відомо, що США готові надати повну підтримку у разі нападу Ірану або будь-яких його маріонеток у регіоні.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю провів екстрену нараду з командним складом Збройних сил, на якій зазначив, що США та інші союзники надали країні "нові можливості" для захисту від нападу Ірану.

У мережі при цьому з’явилися повідомлення про те, що Ізраїль також підняв у повітря "літак судного дня", в якому має знаходитися найвище керівництво країни у разі серйозної загрози їхньому життю. Варто зазначити, що цей літак ще жодного разу не використовувався за призначенням.

Ізраїль та Йорданія оголосили про закриття повітряного простору, а в Ірані призупинив роботу аеропорт Тегерана.

Як відомо, у понеділок, 1 квітня, по будівлі консульства Ірану в Дамаску було завдано авіаудару. Внаслідок удару загинули кілька співробітників посольства, а також бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, який також є командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані, а також два його помічники.

Після цього західні розвідки повідомили, що Іран готує удар у відповідь, який може включати застосування сотень ракет і безпілотників.