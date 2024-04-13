Загроза війни між Іраном та Ізраїлем зростає: Байден екстрено зібрав силовий блок, а арабське ЗМІ назвало дату початку конфлікту

Іран приготував до удару майже 100 ракет

Президент США Джо Байден скоротив поїздку на вихідні до свого будинку на пляжі в штаті Делавер, щоб повернутися до Білого дому. Йому було необхідно повернутись з огляду на те, як загострюються події на Близькому Сході.

Щодо цього президент США проконсультується зі своєю командою національної безпеки. Про це пише Politico.

Зазначається, що адміністрація американського лідера була у стані підвищеної готовності до можливого нападу у відповідь з боку Ірану або його поплічників після того, як ізраїльський удар убив високопоставленого іранського офіцера в посольстві в Сирії. Представники Білого дому не сказали, чи спонукало Байдена щось конкретне змінити плани поїздки.

"Представники США визнали загрозу з боку Ірану реальною та життєздатною. У п’ятницю Байден заявив, що вважає, що атака може статися незабаром, водночас закликаючи Іран не продовжувати її", — йдеться у повідомленні.

Офіційні особи США також закликали Ізраїль не розпочинати тотального нападу на місто Рафах у секторі Газа, а Байден дедалі різкіше критикував те, як ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху веде війну. Але Білий дім пообіцяв допомогти Ізраїлю відвернути можливі репресії з боку Ірану.

Також глава Пентагону Ллойд Остін повідомив своєму ізраїльському колезі Йоаву Ґаланту, що Ізраїль може розраховувати на повну підтримку США у захисті від атак з боку Ірану.

Водночас видання Al Jazeera з посиланням на американського чиновника повідомляє, що Іран може атакувати Ізраїль рано вранці 14 квітня. За даними ізраїльських ЗМІ, міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант зараз проводить екстрену нараду з командним складом Збройних сил.

Що передувало

США помітили значне переміщення Іраном військової техніки, включаючи безпілотники і крилаті ракети, припускаючи, що Тегеран може готуватися до нападу на Ізраїль з власної території. За даними Сполучених Штатів, Іран готується до запуску майже 100 крилатих ракет.

Водночас іноземні ЗМІ зазначають, що залишається не відомим, чи готується Іран завдати удару з власної території в рамках початкового наступу, чи він робить це для стримування можливої контратаки Ізраїлю або США на своїй території.

За словами одного з джерел, Іран хоче зробити напад на Ізраїль "значним".

Водночас Тегеран також хоче уникнути втягування у пряму війну з Ізраїлем або США, і тому американська розвідка вважає, що Іран може використати маріонеткові сили для завдання превентивного удару.

Також ізраїльські ЗМІ пишуть, що США перекидають атомний авіаносець Дуайт Ейзенхауер із угрупуванням у бік Ізраїлю, щоб підтримати ППО країни у разі атаки Ірану та його сателітів. До складу групи входять 90 літаків та гелікоптерів, а також ракетне озброєння, включаючи системи ППО типу RIM-7 Sea Sparrow. Тож глава Міноборони Ізраїлю повідомив, що США надало країні необхідні можливості для захисту.

Проте Ізраїль сприймає таку загрозу серйозно, адже ЦАХАЛ оголосив про зміни в інструкціях Управління тилу та скасування всіх занять в освітніх установах у країні найближчими днями. Також жителям країни радять утриматись від скупчень.

В Ізраїлі зазначають, що цілями Ірану можуть стати військові обʼєкти, а не цивільні.

На фоні загострення ситуації та можливої ескалації, іранський ріал упав до історичного мінімуму. 13 квітня нацвалюта Ірану впала до рекордно низького рівня у співвідношенні долара — 660 000 ріалів за $1.

Раніше "Телеграф" писав, що у п'ятницю, 12 квітня, ввечері з території Лівану на північ Ізраїлю було випущено ракети. Армія оборони країни (ЦАХАЛ) у відповідь завдала ударів по військових об'єктах шиїтського руху "Хезболла" на півдні Лівану.