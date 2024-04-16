Попливли машини і навіть літаки: Дубай залило епічною зливою (відео)

Людей закликають проявляти пильність

У 2024 році з погодою явно відбувається щось негаразд, оскільки на посушливому Аравійському півострові в черговий раз спостерігається справжній потоп. Як і минулого разу, велика кількість води утворилася на вулицях Дубая, найбільшого міста ОАЕ.

Про це пише місцеве видання Khaleej Times. Зазначається, що сильні дощі та грози почалися по всій країні з вечора понеділка і, за оцінками метеорологів, мають закінчитися лише у середу.

У більшості регіонів ОАЕ оголошено "червоний" рівень небезпеки, тобто влада закликає мешканців виявити підвищену пильність, оскільки погодні умови можуть становити суттєву небезпеку.

При цьому роботодавців закликали наскільки це можливо перевести працівників на віддалений режим роботи, а дітей на дистанційний режим навчання.

Через сильні опади на вулицях Дубая утворилася велика кількість води, через що було зупинено роботу однієї з гілок метро, а також тимчасово було скасовано польоти в міжнародному аеропорту.

У мережі тим часом уже почали з’являтися численні відеозаписи, як виглядає квітнева гроза в ОАЕ.

Як повідомлялося раніше, на погіршення погодних умов незабаром варто чекати і в Україні. Очікується, що з 17 квітня на частині територій нашої країни очікується дощ, шквальний вітер, гроза та подекуди навіть сніг.