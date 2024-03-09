Потоп у пустелі: ОАЕ та Саудівська Аравія страждають від потужної зливи (фото, відео)

Багато закладів призупинили роботу, мешканців закликали сидіти вдома

Поки наслідки глобальної зміни клімату спостерігаються на всій планеті, нехарактерна погода раптово накрила Близький Схід. Так на посушливому Аравійському півострові випала нехарактерна кількість опадів.

Як повідомляє Khaleej Times, потужні дощі пройшли в Об’єднаних арабських еміратах та в Саудівській Аравії. Зливи були настільки потужними, що на вулицях і навіть у будинках спостерігалися підтоплення.

Метеорологи зазначили, що хмарність поступово зменшуватиметься протягом ночі суботи та ранку неділі. При цьому, за прогнозом, погода почне прояснятися лише ближче до ранку понеділка.

Дощі стали великою проблемою для цих посушливих країн, оскільки багато автомобілів виявилися підтоплені та вийшли з ладу. Також у деяких місцях спостерігалися зсуви, які зруйнували дороги.

У поліції Дубая повідомили, що лише з 6:00 до 15:00 години надійшло понад 10 тисяч дзвінків від людей, які постраждали від негоди. Влада країни випустила попередження про те, що людям варто залишатися вдома, при цьому багато публічних закладів було закрито.

Як повідомлялося раніше, на дощову погоду варто також чекати в Україні вже на початку наступного тижня. Разом із опадами також прийде і похолодання.