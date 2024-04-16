Поплыли машины и даже самолеты: Дубай залил эпичный ливень (видео)

Людей призывают проявлять бдительность

В 2024 году с погодой явно происходит что-то неладное, поскольку на обычно засушливом Аравийском полуострове в очередной раз наблюдается настоящий потоп. Как и в прошедшие разы, большое количество воды образовалось на улицах Дубая, крупнейшего города ОАЭ.

Об этом пишет местное издание Khaleej Times. Отмечается, что сильные дожди и грозы начались по всей стране с вечера понедельника и, согласно оценкам метеорологов, должны закончиться лишь в среду.

В большинстве регионов ОАЭ объявлен "красный" уровень опасности, то есть власти призывают жителей проявить повышенную бдительность, поскольку погодные условия могут представлять существенную опасность.

При этом работодателей призвали по возможности перевести работников на удаленный режим работы, а детей на дистанционный режим обучения.

Из-за обильных осадков на улицах Дубая образовалось большое количество воды, из-за чего была остановлена работа одной из веток метро, а также временно были отменены полеты в международном аэропорту.

В сети тем временем уже начали появляться многочисленные видеозаписи того, как выглядит апрельская гроза в ОАЭ.

Как сообщалось ранее, ухудшение погодных условий вскоре стоит ждать и в Украине. Ожидается, что с 17 апреля на части территорий нашей страны ожидается дождь, шквальный ветер, гроза и кое-где даже снег.