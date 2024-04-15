Умовляння не подіяли, Ізраїль попередив США про удар у відповідь по Ірану — ЗМІ

Раніше на Заході закликали Ізраїль утриматися від відплати

Ізраїль готує удар у відповідь на масовану атаку Ірану 13 квітня. Таку заяву нібито зробив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант під час телефонної розмови зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє ізраїльське видання Walla з посиланням на інформацію американського високопосадовця та джерело, знайоме зі змістом розмови. За їхніми даними, Галант заявив, що Ізраїль не зможе змиритися з новою реальністю, в якій стріляють по ньому балістичними ракетами, а він не відповідає.

Джерела видання також заявили, що Галлант підкреслив, що Ізраїль не зможе змиритися із ситуацією, коли щоразу, коли він діятиме в Сирії, Іран відповідатиме нападом зі своєї території. Він зазначив, що Ізраїль не має іншого вибору, окрім як відповісти на атаку Ірану.

Також повідомляється, що Остін передав Галланту послання, аналогічне до того, яке президент Джо Байден передав прем’єр-міністру Ізраїлю Біньямину Нетаньяху під час їхньої бесіди в суботу, наголосивши, що необхідно зробити все, щоб уникнути подальшої ескалації в регіоні.

Водночас у канцелярії міністра оборони Ізраїлю та в Пентагоні відмовилися коментувати це питання. В офіційному повідомленні канцелярії міністра оборони з приводу розмови говорилося, що Галлант висловив велику вдячність за співпрацю та координацію між ЦАХАЛом та американською армією щодо відбиття іранської атаки. Згідно з повідомленням, Галлант наголосив, що система безпеки залишається у стані готовності до додаткових загроз.

У заяві Міністерства оборони США з приводу розмови говорилося, що Остін підкреслив Галланту, що, хоча США не зацікавлені в ескалації, вони продовжуватимуть робити всі необхідні кроки для захисту Ізраїлю та американських сил у регіоні.

Раніше газета Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб Сполучених штатів Америки і деяких західних країн повідомила, що збройні сили Ізраїлю можуть зробити удар у відповідь найближчим часом. Не виключено, що це станеться у понеділок, 15 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль ракетами та дронами. Іран застосував при нападі 185 ударних безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет "земля-земля", у тому числі балістичні ракети. Частину БПЛА збили американські та британські винищувачі.