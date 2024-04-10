Китай зухвало відповів на погрози США через допомогу Кремлю

Китай не сприйме звинувачень та тиску

У КНР відповіли на погрози США щодо китайської допомоги Росії. Там заявили, що Піднебесна має право на "нормальну співпрацю" із країною-агресоркою.

Про це на брифінгу заявила речник МЗС КНР Мао Нін. Вона запевнила, що Китай не сприйме звинувачень та тиску.

"Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю, і така співпраця не повинна відбуватися під зовнішнім втручанням або обмеженнями. Китай не сприйме звинувачень та тиску", — сказала вона.

Також представник дипвідомства додала, що в українському питанні Китай "завжди займав об’єктивну та справедливу позицію" та відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.

"Якщо певні країни справді дбають про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи в Україні" (війни – ред.), вони мають замислитися над її першопричиною та зробити те, що дійсно допоможе досягти миру, а не переводити провину на Китай", – зазначила Мао Нін.

Нагадаємо, що Вашингтон пригрозив Пекіну, що вважатиме його відповідальним за успіхи Росії на війні в Україні. Причиною цього є поглиблення співпраці РФ та Китаю.

"Сполучені Штати прямо заявили Китаю, що якщо це триватиме, то це вплине на відносини між США та Китаєм. Ми не будемо осторонь і не говоритимемо, що все гаразд", — заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.

Раніше ми писали про те, що Китай заявив, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також там спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.