Вперше в історії: США можуть накласти санкції на військових свого союзника, подробиці

ЗМІ вже розповіли про реакцію влади країни-союзника на можливе запровадження обмежень

У понеділок, 22 квітня, США вперше в історії можуть запровадити санкції щодо одного з батальйонів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Це рішення призведе до загострення і без того натягнутих відносин між двома союзниками через війну Ізраїлю в Газі.

Такі плани американців викликали жорстку критику з боку лідерів Ізраїлю. Про це пише видання The Associated Press.

У статті йдеться про те, що офіційні особи у Вашингтоні публічно не повідомили, проти якого саме підрозділу можуть запровадити обмеження. У свою чергу ізраїльське керівництво та місцеві медіа визначили його як "Ніцях Єгуда". Це піхотний батальйон, який діє вже майже 25 років з метою залучити до лав армії представників ультраортодоксальних громад.

Варто зазначити, що у разі введення санкцій цей підрозділ втратить можливість отримувати допомогу США або проходити навчання в американських інструкторів.

"Проти збройних сил Ізраїлю не можна вводити санкції!", — написав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в соцмережі X в ніч на неділю, 21 квітня. Він також пообіцяв, що очолюваний ним уряд протидіятиме запровадженню санкцій "усілякими способами".

Тим часом, глава Міністерства оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив про намір поговорити з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він розраховує заблокувати очікуване рішення. За словами чиновника, ймовірне рішення про покарання підрозділу може залишити тінь на всю ізраїльську армію. На думку міністра, так не можна поводитися з друзями та партнерами.

Що відомо про батальйон "Ніцях Єгуда"

Підрозділ "Ніцях Єгуда" (або "Іудея назавжди") базувався на окупованому Західному березі річки Йордан. У ньому проходять службу ультраортодоксальні ізраїльтяни. Декілька військових із цього підрозділу потрапили у скандал, пов’язаний з порушеннями проти палестинців.

Підрозділ потрапив під жорстку критику США у 2022 році після того, як літнього американця палестинського походження знайшли мертвим невдовзі після затримання на контрольно-пропускному пункті на Західному березі річки Йордан. Його смерть пов’язують із діями ізраїльських військових.

Після обурення з боку американського уряду ізраїльські військові заявили, що інцидент "був серйозною та прикрию подією, яка стала наслідком морального падіння та поганого прийняття рішень з боку солдатів". Також у заяві зазначалося, що один із причетних офіцерів отримав догану. Двох інших було переведено на некерівні посади через інцидент. Проте ЦАХАЛ відмовитиметься від кримінального провадження щодо військових.

Раніше "Телеграф" писав, що війна Ізраїлю проти ХАМАС, яка йде на території сектору Газа, не закінчиться, допоки терористичне угруповання не вдасться повністю розформувати. Саме цю мету мають намір переслідувати військові ЦАХАЛ.