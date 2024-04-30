У Перу автобус впав у 300-метрову ущелину: багато загиблих та постраждалих (відео)

У тих, хто вижив, з’ясовують обставини події

У Перу автобус, що прямував із міста Селедін, впав у ущелину. Внаслідок події загинули 25 людей і ще 13 отримали поранення.

Деякі з тих, хто вижив, у тому числі водій, отримали дуже серйозні травми і були доставлені до лікарень Селендіна та Кахамарки. Про це пише The Sun.

Глава управління зв’язку провінції Селендін Хайме Еррера сказав державному телебаченню Перу, що автобус опинився у річці Сендамаль. Отже, є ймовірність, що кілька пасажирів було винесено потоком.

Зазначимо, що деякі ЗМІ пишуть про те, що автобус скотився на 300-метрове, деякі — на 200-метрове. Можливо, це відстань, на яку скотився сам автобус. Докладніша інформація встановлюється.

На місці краху знаходилися рятувальники та пожежники. Постраждалих госпіталізували. Нині вони з’ясовуються обставини події.

Місто Селендін у своїй заяві висловило співчуття сім’ям жертв та закликало владу провести "ретельне розслідування для визначення відповідальності". Він також оголосив 72-годинну жалобу по всій провінції.

Фото: AFPPIX

Фото: AFP

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Італії автобус із пасажирами злетів із естакади. Серед загиблих є українці.