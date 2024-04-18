У Тернополі п’яна мажорка на Лексусі вчинила ДТП біля одного управління поліції, а потім припаркувалась біля іншого (фото)

Розбила своє авто, а потім під'їхала до райвідділку

У центрі Тернополя нетверезій жінці, яка потрапила у ДТП, виписали одразу три протоколи. Вона, перебуваючи у нетверезому стані за кермом, розбила заднє скло свого елітного Lexus.

Сталось це на вулиці Валовій у середмісті обласного центру. Саме там розташоване Головне управління Нацполіції Тернопільської області. Але найцікавіше те, що після ДТП вона переїхала своїм авто просто під інше управління поліції. Це райвідділок, що розташований на бульварі Тараса Шевченка, 10. Про це повідомляють у патрульній поліції Тернопільської області.

Водійка розповіла патрульним поліцейським, що наїхала на перешкоду на вулиці Валовій. Після цього вона перемістила свою машину на сусідню вулицю. Патрульні відразу помітили у кермувальниці ознаки алкогольного сп’яніння, проте вона відмовилась проходити огляд на стан сп’яніння у категоричній формі.

Тому інспектори оформили відразу три протоколи за її дії. Це протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, порушення ПДР, що спричинило ДТП, а також постанову за статтею 125 КУпАП — інші порушення ПДР.

Раніше "Телеграф" писав, що розслідування справи нардепа Ніколаєнка, який збив дівчину на смерть, завершено. Народний обранець систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості.