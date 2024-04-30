В Перу автобус свалился в 300-метровое ущелье: много погибших и пострадавших (видео)

У выживших выясняют обстоятельства происшествия

В Перу автобус, направлявшийся из города Селедин, упал в ущелье. В результате происшествия погибли 25 человек и еще 13 получили ранения.

Некоторые из выживших, в том числе водитель, получили очень серьезные травмы и были доставлены в больницы Селендина и Кахамарки. Об пишет The Sun.

Глава управления связи провинции Селендин Хайме Эррера сказал государственному телевидению Перу, что автобус оказался в реке Сендамаль. Следовательно, есть вероятность, что несколько пассажиров были унесены потоком.

Отметим, что некоторые СМИ пишут о том, что автобус скатился в 300-метровое, некоторые — в 200-метровое. Возможно, это расстояние, на которое скатился сам автобус. Более детальная информация устанавливается.

На месте крушения находились спасатели и пожарные. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время у них выясняются обстоятельства происшествия.

Город Селендин в своем заявлении выразил соболезнования семьям жертв и призвал власти провести "тщательное расследование для определения ответственности". Он также объявил 72-часовой траур по всей провинции.

Фото: AFPPIX

Фото: AFP

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Италии автобус с пассажирами слетел с эстакады. Среди погибших есть украинцы.