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П'яний гнав під 150 і втік? Кривий Ріг зранку сполохала серйозна ДТП (фото, відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Обидва автомобілі через аварію отримали серйозні пошкодження Новина оновлена 13 квітня 2024, 10:04
Обидва автомобілі через аварію отримали серйозні пошкодження. Фото Колаж

Правоохоронці вже працюють на місці ДТП та з’ясовують усі подробиці

У Кривому Розі водій Seat на шаленій швидкості влетів у припаркований ВАЗ-2105 ("п’ятірку"). Винуватець ДТП втік з місця аварії із закривавленою головою.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. На кадрах з місця ДТП видно, що обидва авто сильно постраждали після удару.

Аварія сталася на вулиці Конституційній 13 квітня. За словами очевидців, водій Seat їхав з боку вулиці Рокуватої та в якийсь момент зачепив колесом бордюр. У результаті авто влетіло в припарковану "п’ятірку" неподалік шахти Ювілейна і вилетіло на тротуар.

Чоловіка діставали зсередини перехожі, за словами яких він був у напівнепритомному стані. Вони відразу викликали швидку, але винуватець аварії втік з місця. Наразі його немає ні на місці ДТП, ні у лікарні.

За попередніми даними, водій Seat міг бути в нетверезому стані. А стрілка спідометра завмерла на позначці за 150 км — це означає, що водій перевищив швидкість.

Правоохоронці вже шукають винуватця аварії. Офіційної інформації про ДТП наразі немає. Щодо постраждалої "п’ятірки", то в ній нікого не було, але лежав газовий балон. Щоб запобігти ймовірному вибуху, рятувальники, яких викликали на місце аварії, залили автомобіль водою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві Mustang протаранив інше авто. Винуватець ДТП серйозно перевищив швидкість, серед постраждалих є дитина.

Теги:
#ДТП #Аварія #Кривий Ріг #П'яний водій