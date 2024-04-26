Еволюція вражає: у мережі детально показали, як Німеччина допомагає Україні (інфографіка)
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Аналітики показали, скільки зброї вже передали нашій державі
Допомога Україні від Німеччини продовжує зростати. У мережі опублікували інфографіку, яка наочно демонструє рівень підтримки від однієї з найвпливовіших країн НАТО та ЄС.
Про це повідомили в Телеграм-каналі uawarinfographics. Аналітики пишуть, що зараз військову допомогу Німеччини можна порівняти з 11% її оборонного бюджету.
"Насправді, враховуючи історичний досвід Німеччини, її еволюція в наданні допомоги вражає: від співчуття і касок країна перейшла до постачання сучасного озброєння", — пише канал.
Зокрема, Німеччина вже передала Україні:
- 23,3% своїх ППО;
- 15% бойових броньованих машин;
- 14,2 танків.
Структура військової допомоги від Німеччини у цифрах
- Снаряди — 74 000;
- БПЛА — 452;
- ББМ — 210;
- Транспорт — 138;
- Танки — 48;
- Артилерія — 41;
- ППО — 15.
Допомога від у 2024
Варто зазначити, що 16 лютого 2024 Україна та Німеччина уклали угоду про підтримку протягом 10 років. В пріоритеті протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, боєприпаси. За словами Канцлера Німеччини, на цей рік у бюджеті ФРН передбачено понад 7 млрд євро на військову допомогу Україні.
Автори публікації впевнені, що ракети "Таурус" для України точно будуть: "Просто пізніше. Шкода, але в Німеччині це так працює".
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