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Еволюція вражає: у мережі детально показали, як Німеччина допомагає Україні (інфографіка)

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Допомога від Німеччини Новина оновлена 26 квітня 2024, 14:31
Допомога від Німеччини. Фото Колаж "Телеграф"

Аналітики показали, скільки зброї вже передали нашій державі

Допомога Україні від Німеччини продовжує зростати. У мережі опублікували інфографіку, яка наочно демонструє рівень підтримки від однієї з найвпливовіших країн НАТО та ЄС.

Про це повідомили в Телеграм-каналі uawarinfographics. Аналітики пишуть, що зараз військову допомогу Німеччини можна порівняти з 11% її оборонного бюджету.

"Насправді, враховуючи історичний досвід Німеччини, її еволюція в наданні допомоги вражає: від співчуття і касок країна перейшла до постачання сучасного озброєння", — пише канал.

Допомога Україні від Німеччини

Зокрема, Німеччина вже передала Україні:

  • 23,3% своїх ППО;
  • 15% бойових броньованих машин;
  • 14,2 танків.

Структура військової допомоги від Німеччини у цифрах

  • Снаряди — 74 000;
  • БПЛА — 452;
  • ББМ — 210;
  • Транспорт — 138;
  • Танки — 48;
  • Артилерія — 41;
  • ППО — 15.

Допомога від у 2024

Варто зазначити, що 16 лютого 2024 Україна та Німеччина уклали угоду про підтримку протягом 10 років. В пріоритеті протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, боєприпаси. За словами Канцлера Німеччини, на цей рік у бюджеті ФРН передбачено понад 7 млрд євро на військову допомогу Україні.

Автори публікації впевнені, що ракети "Таурус" для України точно будуть: "Просто пізніше. Шкода, але в Німеччині це так працює".

Раніше "Телеграф" писав, чи можна переконати Шольца передати Taurus Україні.

Теги:
#Війна #Олаф Шольц #Німеччина