Коли в Україну поставлять Patriot: у Повітряних силах відповіли

Це стане великим посиленням для нашої країни

Нову систему протиповітряної оборони Patriot від Німеччини Україна отримає якнайшвидше. Проте оцінити точні терміни наразі досить складно.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, передача систем – це досить непростий процес, який потребує чимало часу.

"Зрозуміло, що це певний процес, коли необхідно завезти, доставити всі ці установки — пускові установки, пункт управління, це не одна машина. Усі їх потрібно доставити на територію України. Це може зайняти якийсь час, я не хотів би говорити скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію", — сказав Євлаш.

Він також додав, що постачання систем в Україну пройдуть якнайшвидше.

"Це стане великим посиленням. Навіть одна установка відіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України", — додав речник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в України закінчилися власні запаси ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot і IRIS-T. Німеччина почала допомогти нашій країні й заявила про передачу.