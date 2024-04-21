До зими маємо встигнути: Німеччина допоможе Україні вирішити проблему з енергетикою

Росія продовжує атакувати найбільші та найпотужніші об'єкти енергетики України

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запропонував українському міністру енергетики Германові Галущенку подивитися на обладнання із німецьких закритих енергетичних об'єктів. Дещо можна використати для відновлення української інфраструктури, що продовжує бути ціллю для російських терористів.

Про це Галущенко розповів в етері телемарафону. Він зазначив, що з подібною пропозицією спершу виступила Литва, але у литовців лише один такий об’єкт.

"Україна може отримати устаткування, яке можна використати як запчастини для заміни та відновлення раніше знищених об’єктів. Схожу ідею запропонувала Литва, але у неї тільки одна закрита ТЕС, тоді як у Німеччини їх набагато більше", — сказав міністр енергетики.

За його словами, Україна буде рада такому варіантові, адже замовити нове обладнання на цю зиму вже неможливо.

"Обладнання може бути використане, навіть якщо потрібен якийсь ремонт, — ми його зробимо, щоб воно відпрацювало зиму", — сказав Галущенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що тотального блекауту в Україні не буде. Мріям окупантів не судилося здійснитися, стверджують енергетики.