Дурив Путіна? У справі із затриманням заступника Шойгу новий гучний поворот

У Кремлі дали новий коментар з цього приводу

Заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, затриманого за отримання хабара ввечері 23 квітня, підозрюють у державній зраді. Хабар — лише публічна частина звинувачення.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела у ФСБ. На Тимура Іванова нібито збирали матеріали цілих сім років.

Так, за даними Слідчого комітету Росії, справу щодо Іванова порушено за ч. 6 ст. 290 Кримінального кодексу — йдеться про хабар в особливо великому розмірі, тобто від 1 млн рублів. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 15 років ув’язнення, пише російська служба ВВС.

Варто зазначити, що Іванов багато років працював заступником Сергія Шойгу та брав участь у антикорупційних розслідуваннях проти соратників померлого у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального.

У Кремлі вже прокоментували інформацію про те, що заступника міністра оборони Іванова підозрюють у держзраді. Спікер російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "зараз багато перештовхів, потрібно орієнтуватися на офіційну інформацію". Будь-які міркування на цю тему Пєсков назвав спекуляціями, наголосивши, що йде слідство.

У свою чергу, відомий російський адвокат Сергій Жорін не залишив гучного затримання без уваги. "Для тих, хто не в курсі — це близьке коло не лише міністра оборони, а й низки інших високопосадовців та бізнесменів першої величини. Примітне, що затриманий заступник голови Міноборони Тимур Іванов ще вдень був присутнім на засіданні колегії міністерства"., — написав він.

Довідка

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони з 2016 року та вважається соратником Шойгу. До цього вони разом працювали в уряді Підмосков’я.

Іванов відповідає за закупівлю військової продукції та займається будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів Міноборони — у тому числі на окупованих територіях України.

З 2022 року Тимур Іванов перебуває під санкціями США та ЄС. Однак, за даними росЗМІ, його дружині вдалося уникнути санкцій, і вона продовжила їздити до Європи після початку війни в Україні.

Військового звання у Іванова немає. Натомість йому надано звання дійсного державного радника Російської Федерації 1-го класу. Це вищий класний чин федеральної державної цивільної служби Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що чеченського генерала затримали в Дагестані, але спецназ його відбив.