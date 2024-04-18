Скандал із затриманням у Німеччині агентів Росії набирає обертів: російського посла викликали "на килим"

Агенти намагалися зірвати допомогу Україні

У Міністерство закордонних справ Німеччини викликали посла Росії. Це сталося після затримання у Баварії двох агентів, які працювали на російські спецслужби.

Про це повідомляє BILD. За даними видання, російського дипломата до МЗС викликала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

"Наші органи безпеки запобігли можливим атакам, які могли бути націлені на нашу військову допомогу Україні. Ми продовжимо надавати підтримку Україні і не дозволимо нас залякати", — заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, коментуючи затримання агентів.

Також видання зазначає, що підозрювані намагалися отримати інформацію про американські військові бази та планували напади на військові транспортні маршрути. На околицях Байройта силовики провели обшуки у двох будинках, де було затримано підозрюваних. 39-річного німця російського походження Дітера С. звинувачують у тому, що працював на користь російських спецслужб та здійснював зйомку секретних військових об’єктів.

Зокрема, Дітер С., як стверджується, розробляв плани диверсій у Німеччині з жовтня 2023 року. Йшлося про вибухи та підпали військової інфраструктури та промислових об’єктів на території ФРН. За інформацією видання Der Spiegel, Дітер С. шпигував за об’єктами збройних сил США у Графенвері (земля Баварія). Тут знаходиться полігон, на якому армія США навчає українських солдатів.

Під підозрою також 37-річний Олександр Й. — теж німець російського походження. Передбачається, що він почав працювати з Дітером С. не пізніше березня 2024 року.

Нагадаємо, у Німеччині в місті Байройт було затримано двох агентів, які працювали на спецслужби Росії. Вони планували влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб завадити військовій підтримці України. Федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель заарештував підозрюваних.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві затримали агента російської розвідки, який намагався втертися в довіру до українських десантників під виглядом капелана. Викрили його під час співбесіди у штабі Командування ДШВ.