"Безответственное бряцание ядерным арсеналом": в Белом доме ответили на угрозы Путина

США не заметили подготовки ядерного арсенала РФ к применению

Очередные ядерные угрозы России заставили Запад ответить на них. Так, по словам координатора Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, если Москва хочет уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, она должна просто вывести их с территории Украины.

Об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на речь политика, сделанную им во время брифинга в Белом доме. В то же время в штатах не видят реальных шагов со стороны России по применению ядерного оружия.

"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, — то самый легкий способ избежать этого, — это просто вывести свои войска", — заявил Кирби.

В Белом доме называют угрозы президента РФ Владимира Путина агрессивной риторикой и безрассудством.

"Для лидера большого ядерного государства это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, которая заставила бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания», — подчеркнул Кирби.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер тоже подтвердил отсутствие признаков вероятного использования Россией ядерного оружия на территории Украины.

"Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Несмотря на все, мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также — никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", — заявил Миллер журналистам во время брифинга.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия угрожает Польше после предложения разместить ядерное оружие.