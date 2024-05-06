"Пекін готовий": голови Китаю та Єврокомісії обговорили російсько-українську війну та бряцання ядерною зброєю Путіна

Лідер Китаю має вплив на російського диктатора

Офіційний Пекін готовий підтримувати контакти з Україною та Росією. Про це лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив 6 травня, перебуваючи з робочим візитом у Парижі (Франція).

Цю заяву він зробив після тристоронньої зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сі Цзіньпін вважає, що Китай, Франція та Євросоюз повинні разом створювати умови для організації мирних перемовин України та Росії.

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"Китай, Франція та Європейський Союз мають протидіяти ескалації бойових дій в Україні та створювати умови для мирних переговорів… Пекін готовий підтримувати контакти з відповідними сторонами українського конфлікту", ― сказав Сі Цзіньпін.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також зробила заяву за результатами зустрічі. Вона зазначила, що Сі Цзіньпін відіграв важливу роль у деескалації російських ядерних погроз.

"Ми згодні з тим, що Європа і Китай мають спільні інтереси в мирі та безпеці, і ми розраховуємо, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб покласти край агресивній війні Росії проти України. Президент Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних погроз Росії. І я впевнена, що президент Сі й далі робитиме це на тлі безперервних ядерних погроз з боку Росії", ― сказав Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін прилетів у Францію 5 травня. Це його перший візит у Європу після пандемії COVID-19. Окрім зустрічі з президентом Франції та президенткою Єврокомісії, Сі планує відвідати Сербію та Угорщину.

Лідер Китаю прагне знайти вирішення "української кризи". Так офіційний Пекін називає військову агресію Росії проти України, уникаючи слова "війна".

Раніше "Телеграф" писав, чого Україні очікувати від поїздки Сі у Європу. Експерти поділились своїми думками стосовно цього питання. Не всі бачать у цьому позитив.