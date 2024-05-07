Ця нагорода вважається однією з найпрестижніших у Штатах у галузі літератури, журналістики, музики та театру

У Колумбійському університеті США було оголошено лауреатів Пулітцерівської паремії 2024 року. Одним із них став російський опозиціонер.

Про це сказала адміністратор премії Марджорі Міллер. За її словами, в галузі мистецької фотографії премію отримали фотографи агентства Associated Press за висвітлення глобальної міграційної кризи на кордоні США та Мексики.

Ще дві премії отримано за серію розслідувань про виробничу імперію Ілона та нагороду в категорії екстремальних новин за фотозйомку конфлікту Ізраїлю та Гази отримало агентство Reuters.

Три нагороди отримав The Times, зокрема, за висвітлення нападу "Хамасу" на Ізраїль, а також про дитячу працю мігрантів у США. Водночас журнал New Yorker отримав дві Пулітцерівські премії.

Нагороду за спеціальні цитати також отримали журналісти та письменники, які висвітлювали війну у Газі.

Російський опозиційний лідер та оглядач Washington Post Володимир Кара-Мурза також, а також редактор газети Девід Гоффман та журналіст Джеррі Ши стали володарями цієї нагороди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лауреати Нобелівської премії підписали відкритий лист, у якому закликали збільшити допомогу для України та делегітимувати незаконне утримання влади в Росії Путіним.