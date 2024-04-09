Помер лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс: чим прославився видатний фізик

Професор хворів перед смертю

У віці 94 років помер видатний учений Пітер Хіггс. Він передбачив існування однієї з елементарних частинок, яка після відкриття через півстоліття була названа на його честь.

Про це повідомив Единбурзький університет (Велика Британія), де Хіггс працював професором. Відомо, що напередодні відомий фізик хворів.

"Стало відомо, що професор Пітер Хіггс помер у віці 94 років. Він мирно пішов із життя вдома в понеділок, 8 квітня, після нетривалої хвороби", — йдеться на сайті університету.

Хіггс став відомим у всьому світі завдяки тому, що в 1964 році він спрогнозував існування елементарної частинки (бозону), яка відповідає за наявність або відсутність маси в інших елементарних частинок.

Її існування було доведено лише 2012 року вченими з Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) у Швейцарії, після чого її назвали на честь вченого бозоном Хіггса.

Примітно, що в 1964 незалежно від Хіггса існування цієї частки передбачив інший вчений Франсуа Енглер. За це відкриття вони обидва отримали Нобелівську премію у 2013 році.

Хіггс також нагороджений преміями та медалями за досягнення у галузі теоретичної фізики. Зокрема, він є лауреатом медалі Дірака, що присуджується Інститутом фізики в Лондоні, а також премії у галузі фізики частинок та фізики високих енергій Європейського фізичного товариства.

Він також був членом Королівського товариства Единбурга та членом Лондонського королівського товариства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні помер перший віцепрем'єр та колишній народний депутат Ігор Юхновський. Йому було 98 років.