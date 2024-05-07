Оглашены лауреаты Пулитцеровской премии: без россиян не обошлось

Данная награда считается одной из самых престижных в Штатах в области литературы, журналистики, музыки и театра

В Колумбийском университете США были объявлены лауреаты Пулитцеровской паремии 2024 года. Одним из них стал российский оппозиционер.

Об этом сказала администратор премии Марджори Миллер. По ее словам, в области художественной фотографии премию получили фотографы агентства Associated Press за освещение глобального миграционного кризиса на границе США и Мексики.

Еще две премии получены за серию расследований о производственной империи Илона и награду в категории экстремальных новостей за фотосъемку конфликта Израиля и Газы получило агентство Reuters.

Три награды получил The Times, в частности, за освещение нападения "Хамаса" на Израиль, а также о детском труде мигрантов в США. В то же время журнал New Yorker получил две Пулитцеровские премии.

Награду за специальные цитаты также получили журналисты и писатели, освещавшие войну в Газе.

Российский оппозиционный лидер и обозреватель Washington Post Владимир Кара-Мурза также, а также редактор газеты Дэвид Гоффман и журналист Джерри Ши стали обладателями этой награды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лауреаты Нобелевской премии подписали открытое письмо, в котором призвали увеличить помощь для Украины и делегитимировать незаконное удержание власти в России Путиным.