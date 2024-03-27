Нобелівські лауреати закликали не визнавати Путіна президентом: хто підписав листа

Серед лауреатів був і голова українського "Центру громадянських свобод"

Проти режиму російського диктатора Володимира Путіна підписали відкритий лист 39 лауреатом Нобелівської премії. Серед них вчені, економісти, письменники та багато інших.

Лауреати закликали світових лідерів збільшити підтримку України у її протистоянні російському вторгненню захистити політв’язнів у Росії, а також не визнавати Путіна законно обраним президентом. Текст листа публікує видання "Т-інваріант"

Серед тих, хто підписав відкритий лист, — білоруська письменниця Світлана Алексійович та голова українського "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук.

"Ми, вчені всього світу, закликаємо політичних лідерів з усією силою виступити за мир, прогрес і права людини. Як члени міжнародного наукового співтовариства ми глибоко стурбовані тим, що науковому прогресу загрожують диктатори, які пригнічують інтелектуальну свободу, особливо тоді, коли глобальна співпраця така важлива на тлі пандемій, зміни клімату та екзистенційної загрози зброї масового знищення", — йдеться у тексті листа.

До чого закликають лауреати

Істотно збільшити допомогу Україні.

Підтримати права людини та демократичну опозицію в Росії.

Делегітимувати незаконне утримання влади у Росії Путіним.

Посилити підтримку громадян Росії, яким загрожують репресії через їхні демократичні та антивоєнні політичні переконання і які потребують притулку.

Підтримати російські демократичні антипутінські організації, зокрема незалежні російські ЗМІ, роль яких у зміні режиму є критичною.

Хто підписав лист

Світлана Олексійович – лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 р.

Гарві Джеймс Альтер – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2020 р.

Франсуаза Барре-Сінуссі — лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2008 р.

Томас Роберт Чех — лауреат Нобелівської премії з хімії 1989

Еліас Джеймс Корі — лауреат Нобелівської премії з хімії 1990

Ширін Ебаді – лауреат Нобелівської премії миру 2003 р.

Шелдон Лі Глешоу — лауреат Нобелівської премії з фізики 1979

Керол В. Грейдер – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2009 р.

Роальд Хоффманн – лауреат Нобелівської премії з хімії 1981 року.

Луї Дж. Ігнарро — лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1998 р.

Ельфріда Елінек – лауреат Нобелівської премії з літератури 2004 р.

Такаакі Кадзіта – лауреат Нобелівської премії з фізики 2015 р.

Роджер Д. Корнберг – лауреат Нобелівської премії з хімії 2006 р.

Ференц Крауш – лауреат Нобелівської премії з фізики 2023 р.

Браян К. Кобілка – лауреат Нобелівської премії з хімії 2012 р.

Родерік Маккіннон, лауреат Нобелівської премії з хімії 2003 р.

Баррі Дж. Маршалл — лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2005 р.

Джон К. Мезер — лауреат Нобелівської премії з фізики 2006

Мішель Майор – лауреат Нобелівської премії з фізики 2019 р.

Мей-Брітт Мозер – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2014 р.

Едвард Інґьяльд Мозер – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2014 р.

Герта Мюллер – лауреат Нобелівської премії з літератури 2009 р.

Пол Нерс – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2001 р.

Джеймс Піблз – лауреат Нобелівської премії з фізики 2019 р.

Вільям Д. Філліпс — лауреат Нобелівської премії з фізики 1997 р.

Х. Девід Політцер – лауреат Нобелівської премії з фізики 2004 р.

Чарльз М. Райс – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2020 р.

Сер Річард Дж. Робертс — лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1993

Берт Сакманн — лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1991

Ренді В. Шекман – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2013 р.

Грегг Л. Семенця – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2019 р.

Вернон Л. Сміт – лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 р.

Волі Сойїнка – лауреат Нобелівської премії з літератури 1986 р.

Герардуст Хофт — лауреат Нобелівської премії з фізики 1999 р.

Джек В. Шостак – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2009 р.

Дрю Вайсман – лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2023 р.

Ерік Ф. Вішаус — лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1995 р.

Джоді Вільямс – лауреат Нобелівської премії миру 1997 р.

Олександра Матвійчук – керівник Центру громадянських свобод, лауреат Нобелівської премії миру 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після перемоги Путіна у "виборах Путіна" в Росії, на Заході чітко висловили свою позицію. Там заявили, що ці вибори були незаконними.