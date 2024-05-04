Румунські парламентарі та євродепутати обурені висуненням "гаманця Путіна" на Нобелівську премію миру

Ворог миру і спонсор російської агресії не може отримати її

Парламентська група Націонал-ліберальної партії Румунії (НЛП), однієї з двох партій, що входять до правлячої коаліції країни, звернулася до Нобелівського комітету з проханням відхилити номінацію Рубена Варданяна на Нобелівську премію миру в 2024 році, повідомляє румунський Newsweek.

Дванадцять законодавців НЛП підписали офіційного листа, який буде надіслано до Нобелівського комітету.

Румунський член Європарламенту Крістіан Терхес також надіслав лист протесту до Комітету. "Я закликаю вас негайно відкликати Рубена Варданяна зі списку кандидатів на Нобелівську премію миру 2024 року. Як близький соратник Володимира Путіна, Рубен Варданян, також відомий як "гаманець Путіна", є ворогом миру і спонсором російської агресії на пострадянських територіях, включно з агресивною війною Росії проти України, яка вже забрала сотні тисяч життів і змусила мільйони людей покинути свої домівки", – написав він.

Європейський законодавець вважає, що висунення на Нобелівську премію миру людини з антимиротворчим минулим, яка спонсорувала агресію Росії проти суверенних держав, підриває довіру та репутацію премії. "Я закликаю вас підтримувати тих, хто справді сприяє миру, а не несправедливій війні і вторгненням проти інших націй, як-от агресивна війна Росії проти України", — заявив Терхес.

У зверненні, розповсюдженому в пресі, зазначається, що Румунія підтримує боротьбу українського народу: "Ми, підписанти цього листа на знак солідарності з українським народом, просимо Нобелівський комітет відкликати кандидатуру Рубена Варданяна зі списку кандидатів на Нобелівську премію миру в 2024 році. Ми вважаємо Рубена Варданяна ворогом України. За даними українського сайту "Миротворець", ця особа є спонсором російської агресії на пострадянських територіях, посібником російсько-фашистських загарбників і терористів і співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян", – йдеться в повідомленні.

Законодавці зазначають, що з жовтня 2023 року партнерство між Румунією та Україною було піднято на стратегічний рівень. Наприклад, румунські військові понад пів року навчали українських пілотів літаків F-16. Румунські націонал-ліберали запевнили у продовженніспільних зусиль для підтримки України в інтересах миру на всьому європейському континенті.

Один із підписантів, Георге ПЕКІНГІНЕ, написав на своїй сторінці у Facebook: "Як член парламенту, я висловлюю рішучу опозицію щодо наміру висунути на Нобелівську премію миру людину, яка підтримує російську агресію в Україні. Вона повинна присуджуватисятим, хто виступає за мир!".

Інша членкиня парламентської групи НЛП Клаудія Бенческу нагадала, що невиправдана агресія Росії проти українського народу триває вже понад 2 роки. "Весь західний світ підтримує український народ у його боротьбі за справедливість. Ми день за днем є свідкамизлочинів і жахів на території сусіднього народу, і не можна допустити, щоб люди, які підтримують цей репресивний режим, отримували світові номінації!", — зазначила Бенческу.

У 2019 році 22 депутати Європарламенту закликали ввести санкції проти Варданяна, а в 2022 році 46 членів Конгресу США підтримали персональні санкції проти нього. Вони заявили, що рішення Нобелівського комітету включити особу, "яку слід негайно заарештувати", до списку кандидатів на найпрестижнішу премію світу прямо суперечить цінностям самого Нобелівського комітету, які він демонстрував наступним чином:

у своїй заяві від 2 вересня 2023 р. Комітет проголошував: "Важливо і правильно просувати якомога ширше цінності та ідеї, за які виступає Нобелівська премія, — наприклад, через чіткий політичний меседж, надісланий минулого року, про нагородження премією миру правозахисників Росії та Білорусі, а також українців, які документують злочини російських військових".

політика Нобелівського комітету у 2022 році, коли на церемонію не були запрошені представники Росії та Білорусі, а також у 2023-му, коли запрошення представників Росії, Ірану та Білорусі були відкликані після широкої публічної критики.

У червні 2023 року за ініціативою Служби безпеки України Варданяна внесли в українську базу "Миротворець" як спільника російсько-фашистських загарбників і терористів:"Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян… підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО". Крім того, СБУ звинуватила його у фінансуванні російської агресії на пострадянських територіях.

Ще через два місяці колишній голова Ради безпеки вірменського анклаву Карабах СамвелБабаян заявив громадському телебаченню Вірменії, що у 2022-2023 рр. Варданян діяв як російський агент на Південному Кавказі. Деякі великі міжнародні ЗМІ також повідомляли про зв’язки Варданяна з Кремлем.

"…Немає жодних сумнівів, що Варданян — кремлівська людина, як це визнав український уряд, запроваджуючи проти нього санкції", — писав Politico.

Згідно з Forbes, "Варданян користується благословенням Москви…". Румунський відділ американського Newsweek повідомляв, що "поки ЄС і Сполучені Штати борються за мир на Кавказі, намагаючись досягти мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном щодо Карабаху, російський мільярдер Рубен Варданян, який представляє інтереси Кремля, закликав людей взятися за зброю".

Не менш скандальною є публікація The Washington Times про зв'язки Варданяна з режимом аятол, особливо на тлі публічних погроз Ірану на адресу США, Великобританії, Франції та Німеччини через підтримку Ізраїлю після нападу Ірану 13 квітня. Серед іншого, WashingtonTimes повідомляв, що "Варданян, один із найбагатших людей Росії, близький до Путіна".

Румунські націонал-ліберали, до яких, до речі, належать президент Румунії та голова сенату, своїм зверненням приєдналися до 18 українських парламентарів, які 21 квітня надіслали до Комітету листа про те, що Рубен Варданян є "ворогом України" та "спонсором російської агресії на пострадянських територіях". Так, політики двох європейських держав вважають, що висунення на Нобелівську премію миру людини, тісно пов'язаної з двома диктаторськими режимами, що проводять агресивну військову політику, виглядає не тільки скандальним, але навіть блюзнірським.