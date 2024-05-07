Якщо не Байден, то хто? Чи зніметься президент США з виборів, і чи висунуть замість нього Обаму

Мішель Обама не зможе зненацька включитися у виборчі перегони.

За даними опитувань, більшість виборців у США вважають, що 81-річний Джо Байден занадто старий, щоб бути ефективним президентом ще чотири роки. Тому постає очевидне питання: хто, якщо не він?

Днями німецьке видання Der Spiegel написало, що Байден може відмовитись від участі у президентських виборах на користь Мішель Обами, дружини колишнього президента Барака Обами, яка без перебільшення є улюбленицею багатьох американців. За даними медіа, Байден може оголосити про зняття своєї кандидатури в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго.

В американських медіа ця тема була на піку популярності кілька місяців тому, і ще тоді команда Мішель Обами чітко повідомила: колишня перші леді не балотуватиметься у президенти й підтримуватиме передвиборчу кампанію Байдена.

"Телеграф" розповідає, чому зміна кандидата від демократів малоймовірна, та хто може стати наступником чинного глави Білого дому.

Тонкощі американської виборчої системи

"Розмови про Мішель Обаму ходять давно. Це правда. Але й з 2022 року ходять розмови, що Віталій Кім буде балотуватися у президенти України, але ж це не означає, що так і станеться, — пояснює Владислав Фарапонов, голова громадської організації "Інститут американістики". — Це приблизно така сама ситуація, аби за тиждень до виборів президента України хтось з кандидатів заявив, що не встиг зібрати документи і терміново треба ці документи прийняти".

Увесь виборчий процес свідчить про те, що восени саме Байден змагатиметься із Трампом. Демократ виграв майже усі праймеріз (голосування по штатах за фаворитів серед потенційних кандидатів на пост президента. — Ред.) та здобув голоси більшості делегатів. Зняття кандидатури на користь тієї ж Мішель Обами в такому випадку стане просто нехтуванням мільйонами голосів американців.

Згідно з правилами, делегати повинні "з чистим сумлінням відображати почуття тих, хто їх обрав". А виборці-демократи проголосували за Джо Байдена.

Очікується, що на загальнонаціональній конвенції Демократичної партії делегати в один тур підтримають чинного президента. Прецедентів, коли б кандидата з найбільшою кількістю делегатів не було висунуто на пост, в сучасній американській історії не було. Занадто пізно, щоб інший "життєздатний" претендент вступив у перегони.

Якщо з якихось серйозних причин делегати все ж не підтримають Байдена у першому турі голосування, відбудеться другий. Тоді включаються так звані "суперделегати", які голосуватимуть, поки альтернативний кандидат не здобуде більшість голосів.

Що станеться, якщо Джо Байден зніме кандидатуру після з’їзду? Офіційні процедури національного комітету Демократичної партії надають йому повноваження обирати нового кандидата, якщо будь-який із членів списку — кандидат у президенти чи віцепрезиденти — відмовиться або помре.

У такому випадку голова нацкомітету Джеймі Гаррісон мав би провести відповідні консультації з лідерами демократів у Конгресі та в Асоціації губернаторів-демократів, і останнє слово залишається за національним комітетом. І все ж у такому випадку більше шансів стати наступним кандидатом матиме віцепрезидентка Камала Гарріс.

Але у протистоянні з Дональдом Трампом Гарріс навряд чи б здобула перевагу: лише 38,2% американців схвально ставляться до її роботи.

Чи може Обама стати віцепрезиденткою?

Якщо Джо Байден здобуде перемогу на виборах у листопаді, варіантом, за якого його крісло могла б зайняти Мішель Обама, є її призначення на посаду віцепрезидентки. Та й це малоймовірно.

"Мішель Обама може після виборів зайти в адміністрацію, значну частину якої призначає сам президент. Він просто може призначити її радницею або відповідальною за конкретний напрям чи питання і так далі. Цього сценарію ми, звісно, не виключаємо.

Стосовно посади віцепрезидентки — дуже малоймовірно, бо все-таки вже оголошено, що нею залишається Камала Гарріс, і вона для такої ролі наразі підходить чи не найкраще. Гарріс не буде створювати Байдену сильної внутрішньої конкуренції, як, скажімо, створювала б Мішель Обама. У цьому плані шанс того, що Обама буде віцепрезиденткою, мінімальний", — коментує "Телеграфу" Олександр Краєв, директор програми "Північна Америка" в аналітичному центрі "Українська призма".

Змінювати кандидатуру віцепрезидента для команди Байдена так само запізно: "Конвенція через два місяці, і зміна на ходу віцепрезидента буде не дуже добре сприйнята і демократичними союзниками, і республіканськими опонентами", — вважає Краєв.

Утім, новий виток дискусій щодо кандидатури Мішель Обами на пост лідерки Америки не випадковий, та може бути підготовкою до наступних президентських виборів, що пройдуть 2028 року.

Хто, окрім Мішель Обами?

60-річна Мішель Обама стала першою в історії США першою леді афроамериканського походження. 2019 року вона очолила рейтинг жінок, якими найбільше захоплювалися американці.

За її плечима – престижна освіта, здобута у Принстоні та Гарварді, ступінь докторки юриспруденції та роки адвокатської практики. Вона відіграла неабияку роль під час президентської компанії Барака Обами 2008 року, коли майже полишила власну кар’єру, щоб підтримати чоловіка. Десятки заходів та інтерв’ю, кілька виступів на "Шоу Опри Вінфрі", власні промови для президентської кампанії, які вона читала без жодних записок, зробили її популярною медійною особою.

Завдяки ініціативам у статусі першої леді вона стала взірцем для наслідування, започаткувавши програми боротьби з дитячим ожирінням та сприяння здоровому способу життя, підтримки військовослужбовців та їхніх сімей, доступної освіти для молоді та особливо – юних жінок. Вона відверто говорила про проблеми расизму та про власний досвід дискримінації, чим полюбилася багатьом по всій країні.

Після завершення президентства Барака Обами Мішель залишилася активною громадською діячкою. Книги її авторства стають бестселерами, а документальні фільми та шоу, де вона з’являється, збирають мільйони переглядів, отримуючи визнання не лише глядачів, а й критиків.

Результати опитування Rasmussen Reports, проведені на початку цього року, свідчили про те, що близько 48% опитаних виборців Демократичної партії виступають за те, щоб партія "знайшла іншого кандидата на заміну Джо Байдену до виборів у листопаді", тоді як 38% не схвалювали цю ідею.

І якщо ситуація, за якої Байден покине передвиборчі перегони, станеться, то Мішель Обаму 20% респондентів назвали найкращим вибором для заміни. Чинна віцепрезидентка Камала Гарріс отримала близько 15% голосів. 12% висловилися за реванш між Гілларі Клінтон і Дональдом Трампом. Але це радше показник, що в американському суспільстві існує запит на те, що крісло президента має зайняти жінка. Особливо такі настрої поширені серед демократів та ліберальних республіканців.

При цьому рівень підтримки Байдена на цих виборах, за останніми опитуваннями, сягає 45%.

Мішель Обама та Джо Байден. Фото People

Серед демократів є декілька політичних фігур із великими амбіціями, яких партія може готувати до майбутніх виборчих перегонів. До прикладу, 42-річний Піт Буттіджедж — чинний міністр транспорту США. Буттіджедж мав наміри висуватися в кандидати в президенти від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року, але згодом, неочікувано обійшовши багатьох конкурентів, зняв свою кандидатуру на користь Байдена. Став першим відкритим геєм серед кандидатів-демократів.

Називає себе "лідером нового типу", який здатний об'єднати американців, уточнюючи при цьому, що його батько — іммігрант із Мальти, а мати — уродженка Індіани, предки якої у п'яти поколіннях жили у цьому штаті. До посади в американському уряді Буттіджедж упродовж двох термінів був мером промислового містечка Саут-Бенд. Через складність вимови прізвища просив називати його просто "мер Піт".

Буттіджедж — випускник Гарварду, додатково навчався в Оксфорді за стипендією Роудса. Служив у ВМС США в Афганістані й залишається чинним лейтенантом військово-морського резерву.

Піт Буттіджедж та Джо Байден. Фото CNBC

Наступний кандидат — чинний губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Закінчив Університет Санта-Клари 1989 року, після цього разом із бізнес-партнером заснував винний бутик PlumpJack Group. Компанія виросла до 23 підприємств, включаючи виноробні, ресторани та готелі.

56-річний політик вперше гучно заявив про себе, коли на посаді мера Сан-Франциско 2004 року видав дозволи на одностатеві шлюби всупереч закону штату. Також відомий спробами вирішити проблему міських безхатьків у штаті. Був прихильником легалізації медичного канабісу.

Вступав у відкриту конфронтацію з адміністрацією Трампа, коли той був президентом. Наприклад, 2019 року коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією судилася з адміністрацією президента через рішення Трампа оголосити надзвичайний стан, аби обійти Конгрес і забезпечити фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Гевін Ньюсом назвав рішення тодішнього президента "політичним театром".

2020 року з подачі республіканців Ньюсома хотіли відкликати з посади губернатора — приводом називалася його політика щодо імміграції, злочинності, податків, боротьби з пандемією, зокрема порушення ним самим карантинних заходів. Однак більшість каліфорнійців проголосували за збереження демократа на посаді.

Гевін Ньюсом та Джо Байден. Фото The Hill

До слова, в американських медіа ще чотири губернатори-демократи регулярно вказуються як потенційні альтернативи Байдену. Це губернатор штату Іллінойс Джей Роберт Пріцкер, губернатор Мічигану Гретхен Уітмер, губернатор Колорадо Джаред Поліс і губернатор Пенсільванії Джош Шапіро. Усі вони виграли губернаторські вибори зі значним процентом підтримки, та зараз агітують за Байдена й виключили можливість балотуватися проти нього.

Ще одна кандидатка — 74-річна сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен, яка свого часу стала першою жінкою, обраною від штату на цю посаду. Тричі з'являлася у рейтингу 100 найвпливовіших людей у світі за версією журналу Time, брала участь у президентських виборах США 2020 року. Має науковий ступінь докторки права, працювала професоркою права в юридичних школах Університету Пенсильванії та Гарварда, фахівчиня в галузі законодавства про банкрутство. Під час президенства Обами займала посаду спеціальної радниці Бюро фінансового захисту споживачів.

Воррен позиціонувала себе борчинею за середній клас, що "був підрізаний, стиснутий і забитий". Висловлювала думку, що багатії з Волл-стріт "зруйнували економіку та знищили мільйони робочих місць".

Політикиня вважається провідною діячкою прогресивного крила партії. Є прихильницею інвестицій у відновлювальну енергетику та підтримки прав людини, зокрема, права жінок на аборти.

Елізабет Воррен та Джо Байден. Фото CNBC

"Окрім Обами, Буттіджеджа та Ньюсома [на яких можуть робити ставку демократи], ще розглядається Елізабет Воррен, яка досі залишається доволі активною, і яка від своїх ініціатив і президентських амбіцій не відмовлялася.

З них усіх Обама залишається найбільш упізнаваною та медійною. Буттіджедж тримається трохи в тіні, бо він в адміністрації всього лише міністр транспорту, але в нього бездоганна репутація та чудовий досвід виконавчої влади як на місцях, так і на федеральному рівні. Він, у принципі, є золотою акцією демократів, яка дійсно може спрацювати. Щодо Воррен, то вона менш популярна, хоча для лівацьки налаштованої частини Демократичної партії вона досі в строю", — роз’яснює Олександр Краєв, аналітик центру "Українська призма".

За його словами, для об'єднання Демократичної партії потрібен поміркований та центристський кандидат. "Тому розглядаємо умовно Ньюсома, Буттіджеджа та з деякою долею ймовірності – Воррен", — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграф" ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан оцінив вплив допомоги від США на подальший хід російсько-української війни.