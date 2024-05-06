Байден знімає кандидатуру з виборів у США? ЗМІ назвали ім'я його ймовірного наступника

Однією з причин можливого рішення Байдена є вік, і дві третини американців вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки

Чинний президент США Джо Байден влітку може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь Мішель Обами, дружини колишнього президента Барака Обами. І вона надихає багатьох американців.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel. У ньому вказується, що наразі у Демократичній партії розглядають можливість того, що Байден може оголосити про зняття своєї кандидатури в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго.

За інформацією видання, Мішель Обаму вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.

"Ідея жінки-президента надихає багатьох американців", – зазначає Der Spiegel.

Видання додає, що однією з причин можливого рішення Байдена є вік, і дві третини американців вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

Багато американців висловлюються і проти того, аби експрезидент Дональд Трамп знову очолив Білий дім. На це впливають вік Трампа і численні судові справи проти нього.

Президентські вибори у США 2024 року

Чергові вибори президента Сполучених Штатів Америки, які заплановані на вівторок 5 листопада та стануть 60-ми виборами президента США. На чергових виборах виборці оберуть колегії виборщиків, які через 41 день, у грудні 2024 року мають обрати нового президента та віцепрезидента США. Також відбудуться вибори до обох палат Конгресу: Палати представників та третини Сенату.

Раніше "Телеграф" писав, що адміністрації президента США Джо Байдена критично важливо припинити війни в Україні та Ізраїлі до президентських виборів. Вони мають відбутися восени 2024 року.