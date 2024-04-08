Війна все ще триває: в ЦАХАЛ прокоментували виведення військ з Сектора Гази

ЦАХАЛ є подальші плани, армія почне діяти, коли буде прийнято відповідне рішення

Попри те, що Армія оборони Ізраїля вивела з Сектора Гази усі маневрені наземні сили, війна проти терористичного угруповання ХАМАС триває та далека від завершення. ЦАХАЛ буде знати, коли потрібно повернутися до бойових дій, оскільки зараз діє тимчасове перемир'я в рамках угоди про звільнення заручників терористами.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герці Га-Леві, повідомляє ізраїльске видання The Times of Israel. За його словами, зараз повернення заручників є більш нагальним питанням, аніж інші цілі.

"Війна у Газі триває, і ми далекі від того, щоб зупинитися. Високопосадовці ХАМАСу все ще переховуються. Рано чи пізно ми до них доберемося. Ми робимо успіхи, продовжуючи вбивати усе більше терористів і командирів та знищувати все більше інфраструктуру тероризму, зокрема і минулої ночі", – сказав він.

Генерал додав, що Ізраїль не дозволить ХАМАСу діяти у Секторі Гази будь-де. В ЦАХАЛ є подальші плани, армія почне діяти, коли буде прийнято відповідне рішення. Поки що одночасно з припиненням бойових дій ЦАХАЛ дозволяє доставити до Сектору Гази гуманітарну допомогу та буде стежити за тим, щоб ХАМАС не намагався її привласнити, створивши гуманітарну кризу в регіоні.

"Тому ми продовжуємо позбавляти ХАМАС його військового й урядового потенціалу, щоб забезпечити стабільність в регіоні", – резюмував він.

У неділю, 7 квітня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про виведення сухопутних військ із південної частини сектору Газа. 98-ма дивізія, яка за чотири місяці боїв за місто Хан-Юніс розгромила ХАМАС, залишила регіон за наказом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли Іран нападе на Ізраїль. Швидше за все, Тегеран здійснить комбіновану атаку з використанням ракет та дронів. Іран анонсував помсту Ізраїлю за загибель впливових генералів після удару по будівлі консульства країни в Сирії.

З 3 квітня в регіоні почалися перебої в роботі GPS. Таким чином Ізраїль намагається порушити супутникову навігацію іранських ракет та дронів.