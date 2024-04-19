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Стало відомо, яку ціль атакував Ізраїль під час ранкового удару по Ірану

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 19 квітня 2024, 20:39

Ядерні об’єкти Ірану не зазнали жодних ушкоджень

Ціллю вранішньої атаки Ізраїлю по Ірану був радіолокатор системи ППО коло ядерного об'єкта в Натанзі. Ізраїль атакував об’єкт трьома безпілотниками.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на американське джерело. При цьому Іран заявляє, що пошкоджень атака не завдала і всі повітряні цілі були успішно збиті системою ППО.

Разом з цим, стала відома інформація від агенції Tasnim, яка повідомила, що ядерні об'єкти в районі Ісфахана перебувають у "повній безпеці". Це підтвердили й експерти МАГАТЕ.

"Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що ядерні об’єкти Ірану не зазнали жодних ушкоджень після того, як у п’ятницю вранці в Ісфахані пролунали звуки вибухів. МАГАТЕ може підтвердити, що ядерним об’єктам Ірану не завдано жодної шкоди", — пише видання.

Крім того, зазначається, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі "продовжує закликати всіх до крайньої стриманості та повторює, що ядерні об’єкти ніколи не повинні бути мішенню у військових конфліктах"."

Йдеться про три невеликі дослідницькі реактори, побудовані за допомогою Китаю. Крім того, відомо, що в Ісфахані знаходяться численні підприємства військово-промислового комплексу.

Напередодні високопоставлений співробітник Моссада Зоар Палті повідомив, що завдання удару по ядерних об'єктах Ірану "входить до списку варіантів", що розглядаються Ізраїлем для завдання удару у відповідь після суботньої атаки.

Разом з цим, телеканал CNN повідомляє, що Іран та Ізраїль більше не обмінюватимуться взаємними ударами. Таку інформацію журналістам надали їхні джерела в розвідці. Крім того, такий висновок зробили з огляду на те, що обидві країни применшують наслідки ударів та завдані збитки.

"Очевидно, що й Іран, й Ізраїль прагнуть завершити найнебезпечнішу на сьогодні ескалацію між двома регіональними силами… Невдовзі після ранкової атаки в п’ятницю в Ірані, джерело в регіональній розвідці повідомило Ніку Робертсону з CNN, що від Ірану не очікується подальшої відповіді та що прямі удари між двома ворожими державами закінчено", — пише CNN.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Іран після провальної атаки, озвучив нову загрозу Ізраїлю. Так, у Корпусі вартових ісламської революції мовили про те, що виявили місцезнаходження "всіх ядерних об’єктів" на території країни.

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#Близький Схід #Іран #Ізраїль