Стало відомо, яку ціль атакував Ізраїль під час ранкового удару по Ірану

Ядерні об’єкти Ірану не зазнали жодних ушкоджень

Ціллю вранішньої атаки Ізраїлю по Ірану був радіолокатор системи ППО коло ядерного об'єкта в Натанзі. Ізраїль атакував об’єкт трьома безпілотниками.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на американське джерело. При цьому Іран заявляє, що пошкоджень атака не завдала і всі повітряні цілі були успішно збиті системою ППО.

Разом з цим, стала відома інформація від агенції Tasnim, яка повідомила, що ядерні об'єкти в районі Ісфахана перебувають у "повній безпеці". Це підтвердили й експерти МАГАТЕ.

"Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що ядерні об’єкти Ірану не зазнали жодних ушкоджень після того, як у п’ятницю вранці в Ісфахані пролунали звуки вибухів. МАГАТЕ може підтвердити, що ядерним об’єктам Ірану не завдано жодної шкоди", — пише видання.

Крім того, зазначається, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі "продовжує закликати всіх до крайньої стриманості та повторює, що ядерні об’єкти ніколи не повинні бути мішенню у військових конфліктах"."

Йдеться про три невеликі дослідницькі реактори, побудовані за допомогою Китаю. Крім того, відомо, що в Ісфахані знаходяться численні підприємства військово-промислового комплексу.

Напередодні високопоставлений співробітник Моссада Зоар Палті повідомив, що завдання удару по ядерних об'єктах Ірану "входить до списку варіантів", що розглядаються Ізраїлем для завдання удару у відповідь після суботньої атаки.

Разом з цим, телеканал CNN повідомляє, що Іран та Ізраїль більше не обмінюватимуться взаємними ударами. Таку інформацію журналістам надали їхні джерела в розвідці. Крім того, такий висновок зробили з огляду на те, що обидві країни применшують наслідки ударів та завдані збитки.

"Очевидно, що й Іран, й Ізраїль прагнуть завершити найнебезпечнішу на сьогодні ескалацію між двома регіональними силами… Невдовзі після ранкової атаки в п’ятницю в Ірані, джерело в регіональній розвідці повідомило Ніку Робертсону з CNN, що від Ірану не очікується подальшої відповіді та що прямі удари між двома ворожими державами закінчено", — пише CNN.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Іран після провальної атаки, озвучив нову загрозу Ізраїлю. Так, у Корпусі вартових ісламської революції мовили про те, що виявили місцезнаходження "всіх ядерних об’єктів" на території країни.