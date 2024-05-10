Попри застереження Штатів: Ізраїль завдав авіаудару по Рафаху, є жертви, — ЗМІ

Ізраїльські військові стверджують, що бойовики ховаються серед мирних мешканців

Армія Ізраїлю обстріляла один із районів міста Рафах на півдні Сектора Гази, куди ЦАХАЛ увійшов 7 травня. Внаслідок атаки загинув командир підрозділу бойовиків ХАМАСу.

Про це пише Reuters. Зазначається, що ввечері в четвер, 9 травня, високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що останній раунд переговорів у Каїрі про припинення бойових дій у Газі завершився, і Ізраїль продовжить свою операцію в Рафаху та інших частинах Сектора Газа, як і планувалося.

За даними Reuters, внаслідок ізраїльського авіаудару по двох будинках у районі Сабра в Рафаху загинули щонайменше 12 людей. Зазначається, що серед них були жінки та діти.

Також повідомляється, що серед загиблих був старший командир бойовиків "Бригади Аль-Моджахедів" і його сім'я. Крім того, зазначається, що загинула сім'я іншого лідера групи. За даними Ізраїля, бойовики ХАМАС ховаються в Рафаху, населення якого збільшилося сотнями тисяч жителів Гази, які шукали притулку від бомбардувань.

Раніше президент США Джо Байден пообіцяв не надавати військову допомогу Ізраїлю, якщо його війська здійснять масштабне вторгнення в Рафах. За його словами, американські бомби, які були надані Ізраїлю, призвели до загибелі цивільних жителів Гази під час семимісячного наступу, який спрямований на ліквідацію ХАМАС.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не буде копіювати обіцянку Білого дому припинити експорт деяких видів озброєнь до Ізраїлю, якщо повне вторгнення в Рафах продовжиться. За його словами, що існує "дуже принципова різниця" між поставками зброї зі США та Великої Британії, де уряд надає індивідуальні ліцензії компаніям, які хочуть експортувати зброю за кордон.

Яке значення має Рафах

Рафах — місто в південній частині Сектору Газа на кордоні з Єгиптом. Ізраїль називає його "останньою твердинею" ХАМАСу. Місто населене понад мільйоном цивільних мешканців, здебільшого — біженців з північної та центральної частин Гази, які залишили свої домівки під час операції ЦАХАЛу протягом минулих місяців.

Місто Рафах на мапі

Рафах відокремлює Сектор Гази від Єгипту. Це єдиний КПП, через який можна залишити анклав, не заходячи на територію Ізраїлю. Велика кількість цивільних і викликає занепокоєння у США та деяких інших країнах, адже вони побоюються, що можливий наступ Ізраїлю спричинить велику кількість жертв серед мирного населення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єра Ізраїлю хочуть судити у Гаазі. Під загрозою ще кілька посадових осіб.