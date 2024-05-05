Авто згоріло до прибуття пожежників: у Польщі в ДТП загинули двоє українців (фото, відео)

Свідки аварії намагалися врятувати чоловіків

У Варшаві сталася дорожньо-транспортна пригода з автомобілем BMW. Внаслідок цього загинули двоє громадян України, а також один громадянин Білорусі.

ДТП сталася у п’ятницю, 3 травня, пише RMF24. Проте подробиці інциденту з’явились напередодні.

Автомобіль врізався у дерево та спалахнув. На місці події працювали пожежники, а рух вулицею був перекритий на кілька годин.

Ще до прибуття пожежної бригади інші водії намагалися загасити вогонь за допомогою власних автомобільних вогнегасників. Проте полум'я було занадто сильним. Коли прибули пожежники, автомобіль був вже повністю охоплений вогнем.

Представники місцевої прокуратури встановили, що внаслідок аварії загинули троє чоловіків. Найімовірніше, двоє з них українці, ще один – білорус.

Попередні висновки вказують на те, що причиною аварії стало перевищення швидкості та втрата контролю над автомобілем. Справа розслідується за фактом вбивства з необережності та спричинення смертельної ДТП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 29 березня, у місті Ополе, на заході Польщі, у страшній ДТП загинув 18-річний юнак з України. Повідомляється, що польська поліція намагалася зупинити автомобіль, за кермом якого сидів українець, через порушення правил дорожнього руху. Однак хлопець не відреагував, спробував втекти і на величезній швидкості врізався в опору світлофора.