Містичний знак? Біржа в Копенгагені спалахнула рівно через 5 років після Нотр-Дама, це не єдиний збіг

Обидві події мають кілька схожих моментів

У вівторок, 16 квітня, у Копенгагені спалахнула будівля найстарішої у світі фондової біржі Берсен. Варто зазначити, що цього ж дня рівно 5 років тому сталася масштабна пожежа в Соборі Паризької Богоматері в столиці Франції.

Тут можна відзначити ще один збіг. Під час пожежі у знаменитому Нотр-Дамі обвалився шпиль. Сьогодні ж через пожежу обвалився знаменитий 56-метровий шпиль копенгагенської біржі, зроблений у формі скручених хвостів драконів. Шпиль будівлі також мав 3 корони у верхній частині. Вони символізували королівства Данії, Норвегії та Швеції.

Собор Паризької Богоматері є одним із головних духовних символів Європи. Натомість 400-річна Копенгагенська фондова біржа є символом бізнесу.

Палаючий шпиль біржі Берсен

Варто зазначити, що влада Копенгагена порівняла цю пожежу із загорянням Собору Паризької Богоматері у 2019 році. Чинний король Данії Фредерік X прокоментував пожежу.

"Важлива частина нашої архітектурної спадщини досі горить. Протягом поколінь характерний шпиль дракона характеризував Копенгаген як "місто веж". Досі ми вважали історичну будівлю чудовим символом нашої столиці", — зазначив монарх.

Будівля біржі до пожежі

Обставини цих подій мають ще одну схожість. Як і у випадку з Нотр-Дамом, будівля біржі в Копенгагені також знаходилося на реставрації.

Палаючий шпиль Собору Паризької Богоматері

Борсен є однією із найстаріших будівель данської столиці. Воно було збудовано на замовлення короля Крістіана IV у період з 1619 по 1640 рік. Ця споруда розташована в центрі міста поряд з датським парламентом та палацом Крістіансборг. До 1970-х він був задіяний під фондову біржу, а нині служить штаб-квартирою Торгової палати Данії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку вересня 2021 року в центрі Києва сталася пожежа в костелі Святого Миколая, внаслідок якої повністю вигоріла органна зала.