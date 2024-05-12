У Варшаві горить величезний торговий центр: масштаби пожежі неймовірні (фото та відео)

Рятувальні роботи проводять 50 підрозділів

У Варшаві сталася масштабна пожежа у великому торговому центрі. Всі люди, які перебували на об’єкті та прилеглій території, були евакуйовані. На місці працюють рятувальники.

Інцидент трапився в неділю, 12 травня, по вулиці Маривільська, 44 у великому комплексі з 1400 магазинами та пунктами обслуговування. Про це повідомляє Onet.

"Горить понад 80 відсотків зали. Рятувальні роботи проводять 50 підрозділів, у тому числі хіміко-екологічна рятувальна група", — сказали у штабі Державної протипожежної служби.

Як повідомили рятувальники, внаслідок сильного загоряння конструкція даху частково обрушилася. Роботи з ліквідації пожежі триватимуть ще щонайменше кілька годин.

"У нас немає інформації про постраждалих. Роботи з гасіння пожежі продовжуються, операція складна, на місці виявилося багато легкозаймистих матеріалів. Я думаю, що роботи з гасіння пожежі продовжаться протягом наступних кількох годин", — сказали у пожежній команді Варшави.

На місці події працюють понад 50 пожежних розрахунків. Масштаби спалаху просто неймовірні.

Жителів Варшави просять утриматися від прогулянок у районі пожежі через збільшену кількість пилу у повітрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві спалахнула пожежа у ТРЦ "Cosmo". Попередньо, спалах відбувся у дитячій кімнаті.