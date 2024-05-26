Вперше за довгий час Ізраїль атакований ракетами із Сектору Газа: подробиці

Атака здійснена з міста Рафах на півдні сектора

Ізраїль, зокрема Тель-Авів, зазнав масованого ракетного обстрілу із Сектору Газа. Це сталося вперше за чотири місяці.

Про це пише ізраїльський Telegram-канал NeWSnOw247. Зазначається, що всього було випущено 12 ракет, але інші джерела говорять про 8 ракет.

У пабліках повідомляють, що атаку здійснено з міста Рафах на півдні сектора. Крім того, ХАМАС нібито взяв на себе відповідальність за обстріл.

Times of Israel пише, що за даними військових, вісім ракет було випущено з району Рафах на півдні сектора Газа в центрі Ізраїлю. ЦАХАЛ заявляє, що вісім ракет перетнули кордон, і кілька з них було збито засобами ППО.

"Раніше повідомлялося, що було випущено близько 10 ракет. Внаслідок нападу ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 24 травня Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй зобов’язав Ізраїль припинити збройний наступ на місто Рафах у секторі Газа. При цьому радник прем’єр-міністра Ізраїлю з питань національної безпеки Цахі Ханегбі вважає, що це рішення дозволяє країні продовжити захищатися та залишає місце для певних військових дій. Про це пише Reuters.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 травня Ізраїль завдав удару по Рафаху. Внаслідок події загинув командир підрозділу бойовиків ХАМАСу.