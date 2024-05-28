Операція Ізраїля в Рафаху: Євросоюз вперше обговорив можливі санкції проти єврейської держави

Приводом для санкцій може стати військова операція Ізраїлю у місті Рафах

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 27 травня вперше обговорили можливість впровадження санкцій проти Ізраїлю. Основна причина – це те, що Ізраїль продовжує проводити операцію у палестинському місті Рафах, а також нібито не дотримується міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на заяву, яку зробив міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін. Він зазначив, що на засіданні очільників МЗС був чіткий консенсус з приводу підтримки міжнародних гуманітарних правових інституцій.

"Вперше на засіданні ЄС я бачив по-справжньому серйозну дискусію щодо санкцій і про те, "що було б"… щодо тимчасових розпоряджень Міжнародного суду – з дуже чіткими поглядами, що Ізраїль повинен дотримуватися цих тимчасових розпоряджень щодо відкриття прикордонного переходу з Рафахом і припинення своїх військових операцій у Рафаху", – зазначив він.

На засіданні запропонували скликати Раду ЄС-Ізраїль. Там хочуть висловити Ізраїлю своє занепокоєння та вимагати припинення операції у Рафаху. В самому Ізраїлі тим часом сказали, що коментувати заяви Мартіна не будуть. Проте зараз Генеральний штаб ЦАХАЛ веде розслідування обставин загибелі цивільних у Рафаху після нещодавнього авіаудару по бойовикам ХАМАС.

Нагадаємо, що ізраїльські війська продовжують військові операції проти терористів з палестинського угруповання ХАМАС на півдні Сектора Газа. При цьому Ізраїль демонстративно ігнорує рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який наказав Ізраїлю терміново припинити операцію у місті Рафах задля збереження цивільного населення.

Так, в результаті авіаудару на північному заході від Рафаху нібито загинуло щонайменше 27 мирних мешканців. Авіаудар було завдано по наметовому містечку, яке використовували біженці; у соціальних мережах поширили відео пожежі серед наметів та людей, які витягують з вогню загиблих та поранених.

Рафах — місто в південній частині Сектору Газа на кордоні з Єгиптом. Ізраїль називає його "останньою твердинею" ХАМАСу. Місто населене понад мільйоном цивільних мешканців, здебільшого — біженців з північної та центральної частин Гази, які залишили свої домівки під час операції ЦАХАЛу протягом минулих місяців.