Ізраїль продовжує операцію в Рафаху попри рішення МКС: в ЗМІ розповіли про наслідки

Через удари Ізраїлю по Рафаху гинуть мирні жителі

Ізраїльські війська продовжують військові операції проти терористів з палестинського угруповання ХАМАС на півдні Сектора Газа. При цьому Ізраїль демонстративно ігнорує рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який наказав Ізраїлю терміново припинити операцію у місті Рафах задля збереження цивільного населення.

Про це пише видання Bloomberg, інформацію підтверджує агентство Reuters. Зазначається, що внаслідок ударів ЦАХАЛу по місцям зосередження бойовиків ХАМАС гинуть мирні мешканці, які втекли до Рафаху з інших кутків Сектору Газа.

Так, в результаті авіаудару на північному заході від Рафаху нібито загинуло щонайменше 27 мирних мешканців. Авіаудар було завдано по наметовому містечку, яке використовували біженці; у соціальних мережах поширили відео пожежі серед наметів та людей, які витягують з вогню загиблих та поранених.

"Наші команди роблять усе можливе, щоб врятувати життя", – прокоментував ситуацію у Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

Ізраїльска армія тим часом офіційно заявила, що ударила по зосередженню бойовиків ХАМАС у Рафаху. За заявою ЦАХАЛу, цілі були цілком законні, оскільки в тому районі зафіксували діяльність бойовиків. Проте ЗМІ пишуть, що цей район не був серед тих, які було наказано евакуювати перед наступом на Рафах. Саме тому там перебувала велика кількість біженців.

Рафах — місто в південній частині Сектору Газа на кордоні з Єгиптом. Ізраїль називає його "останньою твердинею" ХАМАСу. Місто населене понад мільйоном цивільних мешканців, здебільшого — біженців з північної та центральної частин Гази, які залишили свої домівки під час операції ЦАХАЛу протягом минулих місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 травня Ізраїль завдав удару по Рафаху. Внаслідок події загинув командир підрозділу бойовиків ХАМАСу.