США ввели чергові санкції проти КНДР: постраждають усі, хто допомагає режиму робити зброю

Через санкції постраждає низка банківських установ КНДР, а також компанії, які наймають IT-працівників з Північної Кореї за кордоном

Сполучені Штати та Південна Корея 27 березня впровадили чергову порцію санкцій проти поплічників російських терористів, північнокорейського диктаторського режиму Ким Чен Ина. Санкції торкнуться усіх, хто допомагає КНДР створювати зброю масового ураження.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США. Санкції спрямовані проти шести фізичних та двох юридичних осіб в Росії, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Кошти, отримані через цих суб'єктів, зрештою спрямовуються на підтримку програм створення зброї масового знищення в КНДР", – сказано у повідомленні.

Через санкції постраждає низка банківських установ КНДР, а також компанії, які наймають IT-працівників з Північної Кореї за кордоном. Усі вони діють через мережі, розташовані у Китаї та Росії, через низку схем, підставних компаній та таємних рахунків фінансують створення ядерної та іншої зброї масового ураження. Відмивання незаконних грошей поставлено на широкий потік.

"Сьогоднішні спільні дії відображають нашу прихильність до припинення зусиль КНДР щодо отримання доходів від її незаконної та дестабілізуючої діяльності. Сполучені Штати разом з нашими південнокорейськими партнерами продовжуватимуть вживати заходів для захисту міжнародної фінансової системи та запобігання фінансуванню КНДР її незаконних програм створення зброї", – сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що аналітики встановили маршрути постачання снарядів з КНДР. Також вдалось визначити, де їх зберігають на території Росії.

Також стало відомо, що у Північній Кореї запустили заводи на повну потужність, щоб випускати більше боєприпасів для РФ. За це КНДР отримує у великих кількостях товари першої потреби.