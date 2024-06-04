"У Украины есть преимущество": посол Евросоюза рассказала, чего ждать после начала переговоров Киева с ЕС

Украина уже 10 лет проводит важные реформы.

Европейский Союз может начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в конце июня. Но этому предстоят два шага со стороны институтов Евросоюза.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "До начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осталось два шага: посол Евросоюза Катарина Матернова".

"Если говорить о реальной перспективе, то я не хочу делать прогнозы на то, что произойдет в июне. Надеюсь, что будет консенсус для официального начала переговоров, а это значит, что нужно, чтобы произошло два шага.

Во-первых, Совет, то есть 27 государств-членов, должен принять т.н. мандат на переговоры, который является "рамкой" для Европейской комиссии по ведению переговоров; во-вторых, нужно созвать первую межправительственную конференцию. Но какова перспектива – я не могу сказать. И не хочу делать оценок. Надеюсь, это произойдет", — сказала "Телеграфу" Катарина Матернова.

После первой межправительственной конференции откроются первые главы переговоров. Реформы и приведение украинского законодательства к требованиям Европейского Союза проходят по 35 переговорным главам, сгруппированным в шести кластерах (это называется acquis ЕС). И это тот процесс, который займет не один год.

Первыми будут открыты главы под номерами 23 и 24, касающиеся верховенства права, борьбы с коррупцией, институтов и так далее. И у Украины уже есть определенное преимущество, подчеркнула посол.

"Традиционно, со всеми странами наиболее сложны 23 и 24 главы, потому что это реформы фундаментального характера государства, верховенства права, борьбы с коррупцией, судебной системы и т.д. Сейчас преимущество Украины заключается в том, что вы не начинаете с нуля.

Вы в последние 10 лет сделали много шагов в этих реформах. К примеру, на прошлой неделе Верховная Рада на основе реформированного порядка назначила нового судью Конституционного суда. Это было одно из условий Европейского Союза", — отметила Катарина Матернова.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что страны ЕС рассержены попытками Венгрии блокировать помощь Украине.