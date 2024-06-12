Вже показали себе у боях і можуть нести ядерну зброю: Аргентина має намір передати Україні бойові літаки

Аргентина не може використовувати ці літаки

Президент Аргентини Хав’єр Мілей затвердив план підтримки України у її війні проти Росії. Він передбачає передачу п’яти літаків Dassault-Breguet Super Étendard Франції та згодом Україні.

Як повідомляє американське видання Infobae, літаки були придбані у Франції у 2019 році. Втім, вони так ніколи й не піднімалися у повітря через відсутність на них спеціальних пристроїв, через які там не працюють катапульти пілотів.

Ці пристрої Аргентина не може закупити, оскільки знаходиться під ембарго Британії після війни за Фолклендські (Мальвінські) острови. Тож п’ять літаків продовжують увесь цей час стояти на військово-морській базі Пуерто-Бельграно.

Можлива передача літаків Парижу є спробою прорвати це ембарго, оскільки в такому разі їх доведуть до бойового стану вже у Франції, а Аргентина натомість отримає інше боєздатне обладнання. Також це розвіює побоювання, що Аргентина стане учасницею війни, передавши зброю безпосередньо Україні.

Dassault-Breguet Super Étendard випускалися у Франції з 1978 року та були там виведені з експлуатації у 2016 році. Для Аргентини ці літаки мають символічне значення, оскільки під час Фолклендської війни 1982 року змогли потопити два британські кораблі.

Здебільшого його призначення можна описати як палубний висотний перехоплювач. Крім Аргентини, його продовжує експлуатувати армія Іраку.

Характеристики:

екіпаж — 1 особа;

довжина — 14,31 м;

розмах крил — 9,6 м;

маса (порожня/нормальна злітна/максимальна) — 6500 кг/9450 кг/12 000 кг;

максимальна швидкість — 1380 км/год;

бойовий радіус — 650 км;

максимальна висота — 13,7 км.

Мають п’ять пілонів для кріплення систем озброєння, серед яких можуть бути протикорабельні ракети, ракети "повітря-повітря", некеровані ракети, бомби 250 і 450 кг. Потенційно може використовуватись як носій ядерної зброї.

Ці параметри ставлять цей літак в один ряд із радянським МіГ-27, який є попередником основного літака ЗСУ МіГ-29. Усього було випущено лише 85 одиниць.

Варто зазначити, що Аргентина не вперше допомагає Україні. Наприклад, у березні стало відомо, що вона передала Україні два вертольоти Мі-17.

Слід зазначити, що президент Аргентини Хав’єр Мілей — відомий прихильник України. Він різко змінив зовнішню політику Аргентини, відмовившись від багаторічної співпраці з Китаєм на користь розвитку відносин із США. Також він критично висловлювався про Росію та активно підтримує Україну та Ізраїль.