Уже показали себя в боях и могут нести ядерное оружие: Аргентина намерена передать Украине боевые самолеты

Аргентина не может использовать эти самолеты

Президент Аргентины Хавьер Милей утвердил план по поддержке Украины в ее войне против России. Он предусматривает передачу пяти самолетов Dassault-Breguet Super Étendard Франции и затем Украине.

Как сообщает южноамериканское издание Infobae, самолеты были приобретены у Франции в 2019 году. Впрочем, они так никогда и не поднимались в воздух из-за отсутствия на них специальных устройств, из-за чего там не работают катапульты пилотов.

Эти устройства Аргентина не может закупить так как находится под эмбарго Британии после войны за Фолклендские (Мальвинские) острова. Поэтому пять самолетов продолжают все это время стоять на военно-морской базе Пуэрто-Бельграно.

Возможная передача самолетов Парижу является попыткой прорвать это эмбарго, поскольку в таком случае их доведут до боевого состояния уже во Франции, а Аргентина взамен получит другое, боеспособное оборудование. Также это развеивает опасения, что Аргентина станет участницей войны, передав оружие напрямую Украине.

Dassault-Breguet Super Étendard выпускались во Франции с 1978 года и были там выведены из эксплуатации в 2016 году. Для Аргентины эти самолеты имеют символическое значение, поскольку во время Фолклендской войны 1982 года смогли потопить два британских корабля.

В основном его предназначение можно описать как палубный высотный перехватчик. Помимо Аргентины его продолжает эксплуатировать армия Ирака.

Характеристики:

экипаж — 1 человек;

длина — 14,31 м;

размах крыльев — 9,6 м;

масса (пустого / нормальна взлетная / максимальная) — 6500 кг / 9450 кг / 12 000 кг;

максимальная скорость — 1380 км/ч;

боевой радиус — 650 км;

максимальная высота — 13,7 км.

Имеют пять пилонов для крепления систем вооружения, среди которого могут быть противокорабельные ракеты, ракеты "воздух-воздух", неуправляемые ракеты, бомбы 250 и 450 кг. Потенциально может использоваться как носитель ядерного оружия.

Эти параметры ставят этот самолет в один ряд с советским МиГ-27, который является предшественником основного самолета ВСУ МиГ-29. Всего было выпущено лишь 85 единиц.

Стоит отметить, что Аргентина не первый раз помогает Украине. Например, в марте стало известно, что она передала Украине два вертолета Ми-17.

Следует отметить, что президент Аргентины Хавьер Милей известный сторонник Украины. Он резко изменил внешнюю политику Аргентины, отказавшись от многолетнего сотрудничества с Китаем в интересах развития отношений со США. Также он критически высказывался о России и активно поддерживает Украину и Израиль.