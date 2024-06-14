Сидів у трудових таборах, заборонив Вінні Пуха та одружився зі співачкою: ТОП-10 фактів про Сі Цзіньпіна

Сьогодні лідеру Китаю виповнюється 70 років

Сьогодні голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін святкує день народження, йому виповнилося 70 років. "Телеграф" зібрав 10 найцікавіших фактів з його життя: як він зміг вибитися в люди попри репресії у відношенні його родини, чому заборонив Вінні Пуха та про що розповідає філософська "Думка Сі Цзіньпіна", прописана в Конституції Китаю.

Факт 1. Родина належала до еліти

Його дитинство пройшло в достатку. Адже Сі Цзіньпін народився в привілейованій родині ветерана Комуністичної партії Китаю Сі Чжунсюня. Батько займав впливову посаду у Міністерстві пропаганди.

Сі Цзіньпін (у картузі) в дитинстві

Факт 2. Трудові табори й заслання на виправні роботи в селі

Нестабільні політичні обставини призвели до Культурної революції в 1966 році, а його батько потрапив у немилість Комуністичної партії. Сі Чжунсюня було репресовано та ув’язнено, будинок пограбували, сім’ю переслідували.

Сі був відправлений працювати в сільській місцевості в рамках руху "Вниз до села". Він працював фермером і чорноробом сім років. Хоча йому вдалося ненадовго втекти до Пекіна в цей період, незабаром його знайшла мати, яка донесла про нього владі. Сі був заарештований і повернувся назад у сільську місцевість, де його змусили копати рови.

Факт 3. Шлях нагору в умовах переслідувань

Юність Сі Циньпіна пройшла в складних умовах переслідувань його сім'ї, проте він зміг побудувати кар’єру, яка згодом дозволить йому стати найвпливовішою людиною у Китаї.

Коли батько ще перебував у в'язниці, Сі Цзиньпін вступив до комсомолу, далі — був прийнятий до Комуністичної партії. Після повернення з села в 1975 році працював секретарем сільської парторганізації.

Факт 4. Перша поїздка США

У 1985 році Сі вперше приїхав до США у складі делегації, яка мала вивчати американську харчову промисловість. Як і його однолітки, він привіз американцям багато подарунків і мав лише один костюм, який прав у раковині місцевого мотелю. Кожен з учасників групи повинен був жити у звичайній американській сім'ї протягом декількох днів.

Сі Цзіньпін у США

Факт 5. Дружина — популярна співачка

Пен Ліюань

Дружина Сі, Пен Ліюань, є відомою народною співачкою. Здобула популярність завдяки виступам на новорічних телешоу та народним пісням, як "На полях надії" та "Люди з нашого села".

Пара разом вже більше 30 років. На початку стосунків Сі Цзіньпін не мав великої популярності, поступався впізнаваністю дружині та був відомий як "чоловік Пен Ліюань".

Факт 6. Дозволив собі бути лідером Китаю необмежений час

Зміцнив свою владу в Комуністичній партії Китаю, скасувавши обмеження на термін перебування на посаді голови держави. Це дозволило йому залишатися при владі на невизначений термін.

Факт 7. Вигадав "Один пояс, один шлях"

У 2013 році презентував масштабний проєкт "Один пояс, один шлях" (або ще "Новий Шовковий шлях"), у який інвестував сотні мільярдів доларів. Проєкт передбачає створення транспортних, енергетичних та торговельних коридорів, що з'єднують Китай з країнами Центральної Азії, Росією та Європою.

Планувалося будівництво залізниць, доріг, трубопроводів, морський маршрут, розвиток портів та морських шляхів від узбережжя Китаю через Індійський океан до Середземного моря та далі.

Факт 8. Політична філософія Сі закріплена в конституції Китаю

Його політична філософія відома під назвою "Думка Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху" або просто "Думка Сі Цзіньпіна".

Вчення складається з 12 книг і має кілька ключових аспектів, серед яких:

зміцнення керівної ролі Комуністичної партії Китаю в усіх сферах життя,

китайський націоналізм,

економічний розвиток під жорстким державним контролем,

зміцнення військової здатності.

Факт 9. Має віртуальну версію самого себе

У кожного китайця може бути свій віртуальний Сі Цзіньпін, який повчає через чат-бот на основі філософії Сі. Бот працює на основі штучного інтелекту (ШІ), який своєю чергою змусили прочитати всі книжки, статті і навчальні матеріали китайського лідера. Головна його мета — поширювати ідеї Сі про політику, економіку та культуру.

Факт 10. Придушення інакомислення та цензура

За часів Сі Цзіньпіна в Китаї було значно посилено придушення інакомислення, свободи слова та інших громадянських свобод. Значно посилилися цензура в інтернеті та обмеження свободи слова.

Цензура в Китаї часто має вигляд повного видалення інформації про артиста чи його творчості з пошукових систем та стрімінгових платформ. Навіть Вінні-Пух був забанений через схожість з Сі Цзіньпіном.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому комунізм і демократія в Китаї стоять на різних полюсах.