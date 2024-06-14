Сидел в трудовых лагерях, запретил Винни Пуха и женился на певице: ТОП-10 фактов о Си Цзиньпине

Сегодня лидеру Китая исполняется 70 лет

Сегодня глава Китайской народной республики Си Цзиньпин празднует день рождения, ему исполнилось 70 лет. "Телеграф" собрал 10 самых интересных фактов из его жизни: как он смог выбиться в люди, несмотря на репрессии в отношении его семьи, почему запретил Винни Пуха и о чем рассказывает философская "Мнение Си Цзиньпина", прописанная в Конституции Китая.

Факт 1. Семья принадлежала к элите

Его детство прошло в изобилии. Ведь Си Цзиньпин родился в привилегированной семье ветерана Коммунистической партии Китая Си Чжунсюня. Отец занимал влиятельную должность в Министерстве пропаганды.

Си Цзиньпин (в картузе) в детстве

Факт 2. Трудовые лагеря и ссылки на исправительные работы в селе

Нестабильные политические обстоятельства привели к Культурной революции в 1966 году, а его отец попал в опалу Коммунистической партии. Си Чжунсюнь был репрессирован и заключен в тюрьму, дом ограбили, семью преследовали.

Си был отправлен работать в сельской местности в рамках движения "Вниз в село". Он работал фермером и чернорабочим семь лет. Хотя ему удалось ненадолго бежать в Пекин в этот период, вскоре его нашла мать, донесшая о нем власти. Си был арестован и вернулся обратно в сельскую местность, где его заставили копать рвы.

Факт 3. Путь вверх в условиях преследований

Юность Си Циньпина прошла в сложных условиях преследований его семьи, однако он смог построить карьеру, позволяющую ему стать самым влиятельным человеком в Китае.

Когда отец еще находился в тюрьме, Си Цзиньпин вступил в комсомол, затем был принят в Коммунистическую партию. После возвращения из деревни в 1975 году работал секретарем сельской парторганизации.

Факт 4. Первая поездка США

В 1985 году Си впервые приехал в США в составе делегации, которая должна была изучать американскую пищевую промышленность. Как и его сверстники, он привез американцам много подарков и взял только один костюм, который стирал в раковине местного мотеля. Каждый из участников группы должен был жить в обычной американской семье в течение нескольких дней.

Си Цзиньпин в США

Факт 5. Жена — популярная певица

Пэн Лиюань

Жена Си, Пэн Лиюань является известной народной певицей. Завоевала популярность благодаря выступлениям на новогодних телешоу и народным песням, как "На полях надежды" и "Люди из нашего села".

Пара вместе уже больше 30 лет. В начале отношений Си Цзиньпин не имел большой популярности, уступал в узнаваемости жене и был известен как "муж Пэн Лиюань".

Факт 6. Разрешил себе быть лидером Китая неограниченное время

Укрепил свою власть в Коммунистической партии Китая, отменив ограничения на срок пребывания в должности главы государства. Это позволило ему оставаться у власти на неопределенный срок.

Факт 7. Придумал "Один пояс, один путь"

В 2013 году представил масштабный проект "Один пояс, один путь" (или еще "Новый Шелковый путь"), в который инвестировал сотни миллиардов долларов. Проект предусматривает создание транспортных, энергетических и торговых коридоров, соединяющих Китай со странами Центральной Азии, Россией и Европой.

Планировалось строительство железных дорог, дорог, трубопроводов, морской маршрут, развитие портов и морских путей от побережья Китая через Индийский океан до Средиземного моря и дальше.

Факт 8. Политическая философия Си закреплена в конституции Китая

Его политическая философия известна под названием "Мнение Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" или просто "Мнение Си Цзиньпина".

Учение состоит из 12 книг и имеет несколько ключевых аспектов, среди которых:

укрепление руководящей роли Коммунистической партии Китая во всех сферах жизни,

китайский национализм,

экономическое развитие под жестким государственным контролем,

укрепление военной способности.

Факт 9. Имеет виртуальную версию самого себя

У каждого китайца может быть свой виртуальный Си Цзиньпин, поучающий через чат-бот на основе философии Си. Бот работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), который в свою очередь заставили прочесть все книги, статьи и учебные материалы китайского лидера. Главная его цель – распространять идеи Си о политике, экономике и культуре.

Факт 10. Подавление инакомыслия и цензура

Во времена Си Цзиньпина в Китае было значительно усилено подавление инакомыслия, свободы слова и других гражданских свобод. Значительно усилились цензура в Интернете и ограничение свободы слова.

Цензура в Китае часто выглядит полным удалением информации об артисте или его творчестве с поисковых систем и стриминговых платформ. Даже Винни-Пух был запрещен из-за сходства с Си Цзиньпином.

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