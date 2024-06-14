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Сидел в трудовых лагерях, запретил Винни Пуха и женился на певице: ТОП-10 фактов о Си Цзиньпине

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото Открытые источники

Сегодня лидеру Китая исполняется 70 лет

Сегодня глава Китайской народной республики Си Цзиньпин празднует день рождения, ему исполнилось 70 лет. "Телеграф" собрал 10 самых интересных фактов из его жизни: как он смог выбиться в люди, несмотря на репрессии в отношении его семьи, почему запретил Винни Пуха и о чем рассказывает философская "Мнение Си Цзиньпина", прописанная в Конституции Китая.

Факт 1. Семья принадлежала к элите

Его детство прошло в изобилии. Ведь Си Цзиньпин родился в привилегированной семье ветерана Коммунистической партии Китая Си Чжунсюня. Отец занимал влиятельную должность в Министерстве пропаганды.

Си Цзиньпин в детстве
Си Цзиньпин (в картузе) в детстве

Факт 2. Трудовые лагеря и ссылки на исправительные работы в селе

Нестабильные политические обстоятельства привели к Культурной революции в 1966 году, а его отец попал в опалу Коммунистической партии. Си Чжунсюнь был репрессирован и заключен в тюрьму, дом ограбили, семью преследовали.

Си был отправлен работать в сельской местности в рамках движения "Вниз в село". Он работал фермером и чернорабочим семь лет. Хотя ему удалось ненадолго бежать в Пекин в этот период, вскоре его нашла мать, донесшая о нем власти. Си был арестован и вернулся обратно в сельскую местность, где его заставили копать рвы.

Факт 3. Путь вверх в условиях преследований

Юность Си Циньпина прошла в сложных условиях преследований его семьи, однако он смог построить карьеру, позволяющую ему стать самым влиятельным человеком в Китае.

Когда отец еще находился в тюрьме, Си Цзиньпин вступил в комсомол, затем был принят в Коммунистическую партию. После возвращения из деревни в 1975 году работал секретарем сельской парторганизации.

Факт 4. Первая поездка США

В 1985 году Си впервые приехал в США в составе делегации, которая должна была изучать американскую пищевую промышленность. Как и его сверстники, он привез американцам много подарков и взял только один костюм, который стирал в раковине местного мотеля. Каждый из участников группы должен был жить в обычной американской семье в течение нескольких дней.

Си Цзиньпин в США

Факт 5. Жена — популярная певица

Пэн Лиюань
Пэн Лиюань

Жена Си, Пэн Лиюань является известной народной певицей. Завоевала популярность благодаря выступлениям на новогодних телешоу и народным песням, как "На полях надежды" и "Люди из нашего села".

Пара вместе уже больше 30 лет. В начале отношений Си Цзиньпин не имел большой популярности, уступал в узнаваемости жене и был известен как "муж Пэн Лиюань".

Факт 6. Разрешил себе быть лидером Китая неограниченное время

Укрепил свою власть в Коммунистической партии Китая, отменив ограничения на срок пребывания в должности главы государства. Это позволило ему оставаться у власти на неопределенный срок.

Факт 7. Придумал "Один пояс, один путь"

В 2013 году представил масштабный проект "Один пояс, один путь" (или еще "Новый Шелковый путь"), в который инвестировал сотни миллиардов долларов. Проект предусматривает создание транспортных, энергетических и торговых коридоров, соединяющих Китай со странами Центральной Азии, Россией и Европой.

Планировалось строительство железных дорог, дорог, трубопроводов, морской маршрут, развитие портов и морских путей от побережья Китая через Индийский океан до Средиземного моря и дальше.

Факт 8. Политическая философия Си закреплена в конституции Китая

Его политическая философия известна под названием "Мнение Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" или просто "Мнение Си Цзиньпина".

Учение состоит из 12 книг и имеет несколько ключевых аспектов, среди которых:

  • укрепление руководящей роли Коммунистической партии Китая во всех сферах жизни,
  • китайский национализм,
  • экономическое развитие под жестким государственным контролем,
  • укрепление военной способности.

Факт 9. Имеет виртуальную версию самого себя

У каждого китайца может быть свой виртуальный Си Цзиньпин, поучающий через чат-бот на основе философии Си. Бот работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), который в свою очередь заставили прочесть все книги, статьи и учебные материалы китайского лидера. Главная его цель – распространять идеи Си о политике, экономике и культуре.

Факт 10. Подавление инакомыслия и цензура

Во времена Си Цзиньпина в Китае было значительно усилено подавление инакомыслия, свободы слова и других гражданских свобод. Значительно усилились цензура в Интернете и ограничение свободы слова.

Цензура в Китае часто выглядит полным удалением информации об артисте или его творчестве с поисковых систем и стриминговых платформ. Даже Винни-Пух был запрещен из-за сходства с Си Цзиньпином.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему коммунизм и демократия в Китае стоят на разных полюсах.

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