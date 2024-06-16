"Він вже не гравець": Зеленський розповів, за що насправді бореться Путін

Для багатьох "президент" РФ вже не гравець

Російський диктатор Володимир Путін, який нещодавно висунув умови для перемовин з Україною, бореться не за багатополярний світ, а виключно за себе. Він розуміє власну ізоляцію та робить усе можливе, щоб до нього хтось доєднався.

Досі є люди, які балансують, і тому Путін не повністю ізольований. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на пресконференції за підсумками Глобального саміту миру.

Путін бореться лише за себе

"Я вважаю, що Путін бореться виключно за себе. Він розуміє, що він ізольований. Ізольований не повністю. На жаль, є люди, які балансують досі, попри весь тероризм, що він приніс, і не тільки в нашу державу. Багато країн світу, і Африка, і Сирія… Всюди. І тим не менш є люди, які балансують, на жаль. І він розуміє, на мою думку, а вона суб’єктивна, може вона не об’єктивна, він бореться виключно за себе", ― так відповів Зеленський на питання, чи бореться Путін за багатополярний світ.

Президент України вважає, що Путін розуміє, що для багатьох країн він вже не гравець. Зокрема для основного союзника ― Китаю.

"Як він може побороти ту ізоляцію, яка зараз? Це вже не "Вісімка" [йдеться про G8, з якою РФ виключили через вторгнення до України у 2014 році ― ред.], він вже не гравець для багатьох країн. І для Китаю він також не гравець. Ми підіймали це питання. Я впевнений в цьому. Вони всі розуміють, що він закінчить або поважаючи міжнародне право, або він піде на якісь радикальні речі, які призведуть все одно до ізоляції", ― сказав Зеленський.

Голова української держави вважає, що насправді Путін думає не про багатополярність світу, а про двополярність. Це через його ізоляцію.

"І тому я вважаю, що він думає про двополярність світу. Він пробує саме так розділити, бо вийти йому з ізоляції неможливо, і значить він повинен зробити все, щоб хтось до нього доєднався", ― сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джорджа Мелоні зробила гучну заяву на Саміті миру. Італійська прем’єрка заговорила про те, що Росії доведеться здатись.