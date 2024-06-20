Загроза на десятиліття: в США оцінили альянс Росії, КНДР, Китаю та Ірану

Росія активно почала розширювати контакти з Іраном, КНДР та Китаєм після того, як російська кампанія в Україні у 2022 році зазнала невдачі

Військове співробітництво російського терористичного режиму з іранськими аятоллами, північнокорейськими терористами та китайською диктатурою – це загроза, яка буде актуальна десятиліттями. Альянс Росії, Ірану, КНДР та Китаю буде загрожувати США та союзникам навіть після завершення війни в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal. Видання зазначає, що американські аналітики розвідки спантеличені тим, як швидко Росія нарощує зв'язки з антизахідними країнами. Росія, Іран, та інші країни з антизахідного блоку тимчасово відклали усі суперечності, щоб разом протистояти "домінуванню США у світі".

"На знак тісніших військових відносин президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявили в середу в Пхеньяні, що вони уклали угоду про надання взаємодопомоги в разі нападу на одну з країн, охарактеризувавши ці відносини як альянс між двома авторитарними державами", – пише газета.

Росія активно почала розширювати контакти з Іраном, КНДР та Китаєм після того, як російська кампанія в Україні у 2022 році зазнала невдачі. Тиск західних санкцій змусив Росію відчайдушно шукати нові джерела технологій та озброєння. Невеликі домовленості перетворилися на повноцінні угоди – щодо спільного виробництва, передачі технологій та робочої сили. Все це покращує довгострокові можливості КНДР, Китаю, Ірану і Росії.

"Війна Росії в Україні підтримується Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони хочуть, щоб США зазнали поразки. Вони хочуть, щоб НАТО зазнало поразки. Якщо вони досягнуть успіху в Україні, це зробить нас більш вразливими, а світ більш небезпечним", – нещодавно сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Втім, вся ця система зв'язків чотирьох терористичних режимів ще не стала повноцінним військовим союзом. Поки що це низка двосторонніх обмінів між РФ та кожною з країн. Проте вже з'являються початкові обриси нової осі з ознаками широкої дипломатичної та стратегічної співпраці. Китай зараз став постачальником заборонених технологій для усіх своїх союзних терористичних режимів.

Наприклад, Пекін все ще боїться передавати Росії озброєння, щоб не потрапити під санкції. Проте Китай допоміг РФ відновити оборонну промисловість, яка отримала низку ударів від санкцій. Китай передав російським терористам величезну кількість обладнання подвійного призначення – верстати, мікроелектроніку для російської оборонної промисловості, оптику для танків і бронетехніки, турбодвигуни для крилатих ракет, та багато іншого.

"Вони дуже обережні, але вони дуже близько до межі. Вони роблять все можливе, щоб підтримати росіян, не несучи при цьому жодних витрат", – сказав виданню представник оборонного сектору США, знайомий із ситуацією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. Він заявив, що КНДР висловлює "повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні" (так у РФ називають війну проти України).

В Україні тим часом зазначили, що російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно підписали договір про військове партнерство між двома терористичними режимами – російським та північнокорейським. Це повністю знецінює усі заборонні міжнародні інструменти та ООН, як таку.