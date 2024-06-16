Про ультиматуми Путіна, переговори, Китай і не тільки: вісім головних заяв Зеленського на саміті миру

Президент відповів на безліч запитань

Президент України Володимир Зеленський виступив на пресконференції за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Під час нього глава держави, зокрема, торкнувся тем російських ультиматумів, війни та майбутнього саміту миру.

"Телеграф" для своїх читачів зібрав головні заяви президента. З ними ви можете ознайомитись нижче.

Коли чекати на наступний саміт

"У нас немає часу на тривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, а не роки. Коли план дій по миру буде готовий і кожен крок буде опрацьовано, то відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже, до завершення війни заради справедливого та тривалого миру".

Про допомогу Україні

"Допомога є. Є серйозні пакети. Чи достатньо її, щоб перемогти? Ні. Чи вона спізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим щодня".

Умови України для початку переговорів із РФ

"Обрано процес — саміт миру, а після розробка відповідного детального плану. Потім, коли ці напрацювання є, то це каже, що РФ не зможе заблокувати навіть початки мирного процесу. А якщо є узгоджений план, то він буде переданий представникам російської сторони. Ну і потім ми побачимо, чи готові вони до завершення війни.

Про ультиматуми Путіна

"Виходячи з таким меседжем, що вони готові закінчити війну, при цьому дуже серйозна помилка, людина пропонує Україні вийти ще з якихось наших територій, які під нашим контролем, які наші, абсолютно законні… Тут людина провокувала весь світ, і, чесно кажучи, лякала. Це велика помилка, яка для нас корисна… Всі тут, тут за лаштунками (саміту — ред.), всі країни говорили, що одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив, про реальне бажання закінчити війну – помножене на нуль. Казали всі країни, навіть ті, що мають інший погляд або мали".

Про ситуацію на фронті

"Я вважаю, що ситуація зараз краща, вона стабілізувалася завдяки нашим воїнам. Дякую їм. Ну і вважаю, що найближчим часом завдяки нашим партнерам буде посилення наших військових і будуть відповіді загарбникам вже на полі бою… міцніші"

Чи триватиме війна у 2025-му

З цього приводу президент висловився дуже багатозначно. За його словами, якщо на дипломатичному фронті все вийде, то "ми дійдемо до другого саміту".

"Що буде з Росією на другому саміті? Це (присутність росіян, — ред.) говоритиме, що вони хочуть миру. Їхня присутність говоритиме про те, що вони вирішили закінчити війну", — сказав він і додав, що зараз Україна бореться за те, щоб за стіл росіян посадив світ, але не буде проти, якщо Москва піде на переговори добровільно.

При цьому Зеленський наголосив, що Кремль може "хоч завтра" розпочати переговори з Україною, але спочатку має вивести свої війська з її суверенної території.

"Це і буде повагою до Статуту ООН", — підсумував він.

Про Китай

Зеленський заявив, що Україна поважає Китай і завжди поважала його територіальну цілісність.

"Але ми хочемо, щоб Китай поважав і нашу територіальну цілісність. Я вважаю, що Китай має вплив на Росію і міг би допомогти нам", — сказав Зеленський.

Глава держави також закликає не називати Китай ворогом України, заявляючи, що Україна має лише одного ворога — Путіна.

Про втому від війни

"Нас прийшов знищити нацист Путін, у нього ідея фікс. До вас зайшла в квартиру людина з автоматом. Що ви будете робити? Пригощати його, розважати? Чи будете захищати дітей?".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що прем’єр Італії Джорджа Мелоні зробила гучну заяву на Саміті світу щодо долі Росії.